小姊弟不想死！單親媽枕頭悶殺遭抵抗…用藥迷昏再勒斃　檢依殺人罪起訴

▲30歲的吳姓單親媽媽因經濟壓力大，將一對兒女帶到旅館迷昏勒斃後企圖輕生，送醫撿回一命，檢方依殺人罪起訴。（圖／記者游宗樺攝）

記者羅志華／台北報導

新北市吳姓女子於2月間，在旅館內迷昏8歲、6歲的女兒及兒子後，將他們勒斃後企圖輕生，並傳訊前夫「我去陪孩子們了，不然他們黃泉路上會孤單」，前夫收訊嚇得趕緊前往救援，無奈2童仍不治；新北檢依殺人罪嫌起訴吳女。

據起訴書，吳女因經濟壓力過大，竟起了帶小孩一起輕生的念頭，於2月13日先將小姐弟帶至某汽車旅館，企圖以枕頭悶死他們，但2個小孩求生意志強烈奮力抵抗，才沒讓吳女得逞。

不料吳女竟於2月15日，又帶著小姐弟到旅館，並將搗碎的安眠藥摻入果凍內餵他們吃，等他們熟睡後便以童軍繩將2人勒斃，並在傳訊前夫「我走了，我去陪孩子們了，不然他們黃泉路上會很孤單」後，飲用威士忌併吞下多顆安眠藥及抗憂鬱藥物。

吳女前夫於16日凌晨趕往旅館，卻只見到2具冰冷的遺體，及意識不清的吳女；據了解，吳女與前夫離婚後曾寄宿在哥哥家，卻因生活作息不正常與家人爭吵，才會帶著孩子搬到旅館，不料卻發生憾事，不僅前夫崩潰，也讓許多單親媽媽紛紛在網上分享心路歷程，呼籲有相同背景的人們要堅強。

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