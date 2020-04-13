拒絕主管飯局！護理師12天後「被離職」…遭嗆：領導說話妳一定要聽

▲護理師拒絕主管邀請的飯局，過沒多久竟被解雇。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

拒絕主管邀約的飯局，竟然被解雇！四川成都一名21歲的護理師小莉（化名）先前到醫院工作，過程中曾有來自長官的飯局邀請，不過她當時已經有約，因此委婉拒絕。沒想到，拒絕後不到半個月，小莉竟然被解雇了。

綜合陸媒報導，小莉在四川成都的醫大醫院風濕科任職，擔任護理師的職務，沒想到6日晚間接獲醫院主任的消息，要求她這兩天內前往辦離職手續，讓她感到相當莫名其妙，明明3月15日才到職，4月7日就被解雇，連試用期都還沒到期。

為何會發生這種事？小莉認為，3月26日時，主任曾邀請她一同吃飯，但她拒絕了，而被解雇時，主任還對她說「給你個忠告！做事學習可以慢，但是一定要領會領導並聽從領導的指示去做」，讓她嚴重懷疑，遭到解雇跟拒絕這場飯局有關。

▼小莉莫名其妙被要求辦離職手續，讓她感到相當生氣。（圖／翻攝《紅星新聞》）



小莉隨後將2人的對話紀錄貼上網，在網路上掀起熱議。對此，該名主任、院方都說，因為小莉的工作能力不行、學習能力也不行，因此提前解聘。小莉對這項消息感到相當不滿，在試用期間，她一直跟著同一位老師學習，但直到被要求離職時，老師都沒接獲消息。

小莉說，實在想不透到底是什麼原因「被離職」，而且一個月的試用期都還沒滿，無論成績合格與否，也應該等到試用期滿，再進行考核與評定，這樣要求離職，非常不公開、不透明。

事件發酵後過3天，該家醫院的院長打電話給小莉，向小莉解釋，當時主任邀請一同吃飯，屬於工作職責的範圍，對小莉的工作能力不認同，要進行解聘，同樣也是在工作職責的範圍內。至於主任給小莉的「忠告」，院長認為，「這個話是沒有錯的，看你站在哪個角度去看待。對你的工作情況，主任可以側面了解，這是他工作方法的問題，也不一定非要面對面跟你溝通。」

這件事在大陸網路上不斷發酵，小莉認為，院方欠她一個交代。院方則說，小莉說的不是事實，但要發布這些內容是個人的權益，醫院沒辦法阻止。詳細情況為何，仍待相關單位進一步調查。

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▼小莉拒絕飯局邀約，過沒多久就被要求離職。（圖／翻攝《紅星新聞》）

