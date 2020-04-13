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網咖趴睡手機遭鄰座男摸走　竟沒設密碼！被盜刷3千元遊戲幣

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▲▼手機遊戲（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲ 基隆市沈姓男子在網咖消費時打瞌睡，手機被鄰座的蘇男偷走，並上網連續購買近3000元的遊戲幣。（圖／示意圖與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭世賢／基隆報導

資訊爆炸年代，居然有人持用手機不用密碼，也因此付出慘痛的代價；基隆市一名沈姓男子2019年8月21日在網咖消費時打瞌睡，手機被鄰座的蘇姓男子偷走，並上網連續購買近3000元的遊戲幣，沈男醒來之後找不到手機，去補辦門號卡時，發現門號被盜用且支付遊戲幣款，經報警逮人並移送基隆地檢署地。檢察官近日偵結，蘇男依竊盜等罪起訴。

基隆市沈姓男子有去網咖消費習慣，2019年8月21日遊戲到凌晨，體力不支趴在桌上打瞌睡，手機就擱在桌上，隔壁蘇姓男子便將他的手機拿來把玩，竟然發現手機竟然沒有密碼，而且能使用小額付款，一時見獵心喜，於是將他的手機偷走，帶回家連上網路連續購買近3000元的遊戲幣；沈男醒來之後，發現手機不見，遍尋不著，便去手機門市補辦門號卡，發現門號被盜用付款，於是向警方報警處理。

經警方調閱監視器及透過網路調查，確認是先前網咖隔壁蘇男偷走沈男手機，且發現沈男手機沒設密碼，竟在手機內下載自己經常遊玩的遊戲APP，確認手機可以利用小額付款功能後，將手機放進口袋偷走。蘇男被逮到案後坦承犯行，並表示願意賠償沈男的損失。

經查蘇男有詐欺等前科，2018年4月才假釋出獄，卻不知悔改，趁著沈男打瞌睡偷走手機，並用沈男的手機盜刷6筆遊戲禮包2990元。

基隆地檢署近日偵結，檢察官認為，沈男的行為已經觸犯竊盜、偽造文書及詐欺等罪，且其已構成累犯，請法官分論併罰從重處斷並加重其刑。

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