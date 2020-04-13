影／長期旅美夫婦都中鏢！案384太太咳嗽有痰、腹瀉還返台　今天確診了

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情嚴峻，但國內案384確診個案的太太，疑似在美國已出現症狀，11日也搭機從美國回來。指揮中心今宣布，案393長期旅居美國，3月29日出現咳嗽有痰，4月1日出現腹瀉，4月11日入境時因有症狀，自機場後送就醫採檢，於今日確診；其家人（案384）已先於4月10日返國，並在4月11日確診，兩人均曾在美國接觸過新冠肺炎確診個案。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥12日在記者會證實，該名婦人雖沒發燒，但有咳嗽症狀還有拉肚子，不過她自稱拉肚子是因為喝牛奶關係，後來有後送到醫院去檢查，已通報採檢

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▲案384旅美夫妻先後返台，先生先確診，妻有症狀也搭上飛機。（示意圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／ETtoday攝影中心攝）

根據指揮中心公布資料，案384為70多歲男性，長期旅居美國，4月3日出現咳嗽有痰症狀，4月10日入境，因主動申報有不適症狀，由機場採檢通報，於11日確診。

在先生確診之後，傳出案384的太太明知是確診個案的接觸者，但11日仍要搭機返台。指揮中心發言人莊人祥今證實，該名婦人雖沒發燒，但有咳嗽症狀還有拉肚子，不過婦人自稱拉肚子是因為喝牛奶關係。

由於該名婦人是確診個案接觸者，通常在疫調時若知道有這樣的狀況，會去跟航空公司做註記。不過，指揮官陳時中表示，在註記時，婦人已經上飛機了，雖然她下機時沒有相關症狀，但有馬上送檢。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／ETtoday攝影中心攝）

莊人祥補充，當指揮中心4月10日晚上知道該名婦人可能從美國回來的時候，就請移民署做註記，但是註記後才知道她其實已經坐飛機要回來。該婦人在降落後由同仁上機請她下來，她是最後下機的，後來也馬上後送到醫院去檢查，目前已通報採檢。

至於該名婦人在搭機時是否有相關防疫措施？莊人祥說，事實上目前只要國籍航空登機前都會量體溫，只要有體溫過高就不會讓他上機，現在搭機人較少，航空公司也都盡量讓每位乘客坐得比較寬鬆，也要求所有旅客在飛機上戴口罩。