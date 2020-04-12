　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

天氣濕冷轉乾冷下探10度　新北啟動防寒機制…外出口罩別離身

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼新北市政府啟動防寒機制，關懷探視弱勢民眾，並提供薑母茶給民眾禦寒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新北市政府啟動防寒機制，關懷探視弱勢民眾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

中央氣象局發布全台低溫特報，將會下探10度低溫，新北市消防局啟動防寒關懷機制，在圖書館及遊客中心提供民眾熱開水、薑母茶，並呼籲外出注意身體保暖，並配戴口罩，避免到人多的地方，在家使用熱水器也要注意室內通風，避免一氧化碳中毒。

▼新北市政府啟動防寒機制提供薑母茶給民眾禦寒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲▼新北市政府啟動防寒機制，關懷探視弱勢民眾，並提供薑母茶給民眾禦寒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

根據中央氣象局在12日凌晨發布黃燈低溫特報，預測將到13日上午，會出現10度低溫，呈現濕冷天氣，晚間將轉為乾冷天氣型態；侯市長提醒市民朋友要注意防寒3保：「保暖衣物、保健活動、保持警覺」，家中如有長輩或心血管患者，務必加強居家防護。

新北市政府也啟動防寒關懷機制，本市所轄圖書館及遊客中心等相關場所有提供熱開水或薑茶，民眾清晨外出活動時，應先評估自身狀況，做好保暖措施，避免較長時間逗留在寒冷環境，正值防疫期間，盡量避免前往公共場合人潮聚集的地方或是密閉空間，也要全程戴口罩。

新北市消防局呼籲，天氣寒冷在使用瓦斯熱水器時務必保持室內外通風，避免造成一氧化碳中毒。家中或有發現需要協助之民眾，請撥打市府1999專線，緊急狀況時請撥打119報案電話。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼新北市侯市長提醒市民做好防寒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新北市政府啟動防寒機制，關懷探視弱勢民眾，並提供薑母茶給民眾禦寒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
獨／護國舞小姐吹哨關鍵曝！最毒確診台商嗆「1句話」她嚇壞..
故意出國！1家5口泰國爽玩41天　嬤隔離期嗑感冒藥…回大陸後
酒店妹「超兇照」起底！舞廳停業轉戰小吃店..凌晨酒駕撞死人辯
一句「呃」評台灣捐口罩惹議！起底新加坡總理夫人是「製造商董事
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全國最嚴格！台中市府連3晚抽檢KTV　還會更密集檢查防疫

快訊／台鐵又出事！桃園至內壢站平交道釀死傷　南下北上列車延誤

天氣濕冷轉乾冷下探10度　新北啟動防寒機制…外出口罩別離身

LIVE／清明連假「疫情觀察點」看今天　指揮中心14:00最新說明

低溫特報！台14甲合歡山區不排除預警封閉限加掛雪鏈

DIY特製「防疫塑膠簾」　 高雄羊肉店拚防疫客人漸回流！

他路過3次...藥局神操作「逆轉排隊畫風」賺翻了　網讚嘆：超有頭腦

客人手機響了！美睫師幫忙一看「他X的吉娃娃」來電　曝更爆笑日常：啊啊啊

日月潭免費代客蒸口罩曝交叉感染風險　管理站：徵詢醫師後決定是否停止

守護防疫第一線醫護人員　王定宇號召王正坤醫師等合捐2萬3支防疫護目鏡

《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

新組合！和尚+牧師的「巫師好朋友」　咖啡廳3人合唱《讚美詩歌》笑歪路人

陳時中讀完整電郵！強調隔離即警訊　回擊WHO：這不是失職什麼叫失職？

太性感❤網紅穿10款「真理旗袍」 細白長腿＋貼身剪裁！網友：戀愛了

運用標點符號、GIF當背景　IG限時動態搭6創意質感升級

質疑台給WHO郵件！王炳忠怒批 「哪提到人傳人，騙大家不懂英文」

全國最嚴格！台中市府連3晚抽檢KTV　還會更密集檢查防疫

快訊／台鐵又出事！桃園至內壢站平交道釀死傷　南下北上列車延誤

天氣濕冷轉乾冷下探10度　新北啟動防寒機制…外出口罩別離身

LIVE／清明連假「疫情觀察點」看今天　指揮中心14:00最新說明

低溫特報！台14甲合歡山區不排除預警封閉限加掛雪鏈

DIY特製「防疫塑膠簾」　 高雄羊肉店拚防疫客人漸回流！

他路過3次...藥局神操作「逆轉排隊畫風」賺翻了　網讚嘆：超有頭腦

客人手機響了！美睫師幫忙一看「他X的吉娃娃」來電　曝更爆笑日常：啊啊啊

日月潭免費代客蒸口罩曝交叉感染風險　管理站：徵詢醫師後決定是否停止

守護防疫第一線醫護人員　王定宇號召王正坤醫師等合捐2萬3支防疫護目鏡

全台3處超好拍「天堂階梯」景點　伸手就能摸到天空、180度看大地星河

全國最嚴格！台中市府連3晚抽檢KTV　還會更密集檢查防疫

《夫婦的世界》金喜愛戴的定情戒指好諷刺　但又美得讓人想要

送星口罩總理夫人「呃」回應　經部曾提醒口罩原料缺乏

台26線車城路段追撞事故！小客車「翻覆路中央」釀8傷

陸首證實湖北一「市委書記」官員確診　痊癒後視察企業復工

李新婚前某男友愛遲到　老爸認證後道出一席話...斷了戀情

郭書瑤路上慘掉名牌錢包！　IG急發文求救…隔120分鐘結局暖翻

快訊／台鐵又出事！桃園至內壢站平交道釀死傷　南下北上列車延誤

新冠重症醫藥費破64萬元　陸官方「先救再算」都可由醫保報銷！

25歲女恐懼求醫滿口牙結石 比牙齒還大顆...網友全嚇歪

生活熱門新聞

卡神質疑「Youtuber可代表台灣罵人」？網列3點爭議

陳時中：口罩配售量已大於總人口

台大醫感動！一張圖曝：兩周關鍵期已過

雷雨彈登陸！最冷時間表6縣市探10℃

郵件2關鍵字曝光　陳時中打臉WHO

3分鐘台語版「譚德塞記者會」笑噴

林薇嗆譚德塞爆紅！父親故事令人鼻酸

14天9片口罩超富有！ICU名醫說話了

阿滴「廣告文案2.0」再惹議　同樣問題還在

今越晚越冷全台急凍3天！6縣市低溫特報「下探7度」時間

濃妝辣妹半夜痛掛小兒科　醫一看身分傻了！

超商領口罩「開袋一瞥不對勁」！回家細看驚呆了

北捷正妹昏睡　一排英文引網暴動

藥局神操作「逆轉排隊畫風」賺翻了

更多熱門

相關新聞

低溫特報　台14甲合歡山區不排除預警封閉

低溫特報　台14甲合歡山區不排除預警封閉

依據氣象局發布低溫特報，合歡山區如持續低溫，可能造成台14甲線部分段路面結冰濕滑（如32k水晶宮及39k落鷹山莊二處坡道等），公路總局為維護行車安全，將不排除於12日至14日期間隨時封閉台14甲線18k（翠峰）至41.7k（大禹嶺，）路段或管制交通限加掛雪鏈車輛通行。

雷雨彈登陸！最冷時間表6縣市探10℃

雷雨彈登陸！最冷時間表6縣市探10℃

雨下完就暴冷！今晚北東迎大雨

雨下完就暴冷！今晚北東迎大雨

鋒面逼近！午後全台轉雨

鋒面逼近！午後全台轉雨

北北基桃6縣市　低溫特報

北北基桃6縣市　低溫特報

關鍵字：

中央氣象局低溫防寒新北市政府

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台捐口罩　星國總理夫人評論引熱議

一家5口出國爽玩41天…回家後GG了

流產婦住隔離病房2天　慘遭醫師性侵出血死

即／中共遼寧艦　現蹤台灣東部外海

台南爆乳酒店妹疑偷上班撞死老婦肇逃　打卡：搞大陣仗

比台灣防疫更好！越南鄉民：怎麼做到的？

閃亮亮退出硬漢兄弟！

卡神質疑「Youtuber可代表台灣罵人」？網列3點爭議

美跟進日把企業撤出中國　政府100%買單

校花「跟3哥哥輪流睡」每天被吻醒

台灣捐贈的口罩抵達美國了　聯邦參議員感動哭了睡不著

陳時中：口罩配售量已大於總人口

台大醫感動！一張圖曝：兩周關鍵期已過

川普要刪資金　WHO關鍵6字回應了

王炳忠質疑台給WHO郵件：騙人看不懂英文

更多

最夯影音

更多
《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭

《夫婦的世界》攤牌！「你女兒跟我老公外遇」　小三聽到惱羞..衝過去巴正宮頭
陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

陳玉珍不滿網友罵「滾回大陸去」怒槓蘇貞昌：來公開辯論！

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

拒戴口罩「勸導無效」被請下公車 悍婦失控抓花帥警臉頰...秒遭上銬

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

譚德塞「槓上美國下場慘烈」　外媒：川普計劃創新組織取代WHO

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

政府反應速度快、即時生產口罩 老外用紀錄片大讚台灣防疫成果

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面