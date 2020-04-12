天氣濕冷轉乾冷下探10度　新北啟動防寒機制…外出口罩別離身

▲新北市政府啟動防寒機制，關懷探視弱勢民眾 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

中央氣象局發布全台低溫特報，將會下探10度低溫，新北市消防局啟動防寒關懷機制，在圖書館及遊客中心提供民眾熱開水、薑母茶，並呼籲外出注意身體保暖，並配戴口罩，避免到人多的地方，在家使用熱水器也要注意室內通風，避免一氧化碳中毒。

▼新北市政府啟動防寒機制提供薑母茶給民眾禦寒 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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根據中央氣象局在12日凌晨發布黃燈低溫特報，預測將到13日上午，會出現10度低溫，呈現濕冷天氣，晚間將轉為乾冷天氣型態；侯市長提醒市民朋友要注意防寒3保：「保暖衣物、保健活動、保持警覺」，家中如有長輩或心血管患者，務必加強居家防護。

新北市政府也啟動防寒關懷機制，本市所轄圖書館及遊客中心等相關場所有提供熱開水或薑茶，民眾清晨外出活動時，應先評估自身狀況，做好保暖措施，避免較長時間逗留在寒冷環境，正值防疫期間，盡量避免前往公共場合人潮聚集的地方或是密閉空間，也要全程戴口罩。

新北市消防局呼籲，天氣寒冷在使用瓦斯熱水器時務必保持室內外通風，避免造成一氧化碳中毒。家中或有發現需要協助之民眾，請撥打市府1999專線，緊急狀況時請撥打119報案電話。

我沒有遲到，是時間遲到了！

▼新北市侯市長提醒市民做好防寒 。（圖／記者陳以昇翻攝）