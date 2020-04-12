「艦基」訓練大強化　解放軍首批艦載直升機學員完成「著艦單飛」

▲艦載直升機學員完成「著艦單飛」。（圖／翻攝中國軍網）



記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍海軍首批艦載直升機飛行學員4月初進行了著艦訓練，值得注意的是，這也是艦載直升機飛行學員首次完成著艦單飛，有別於進入部隊後才展開培訓，這顯示了解放軍在飛行員培養領域的新成果。

根據《解放軍報》報導，這是首次有艦載直升機飛行學員在院校期間進行著艦訓練並完成單飛，以往艦載直升機飛行學員先在院校進行基礎技能訓練，再到部隊進行關鍵技能強化訓練，「由於一線部隊戰訓任務較重，缺乏成體系的培訓機制，關鍵技能改裝訓練難度較大，制約了艦載直升機部隊戰鬥力生成。」

報導提到，為打破艦載直升機飛行學員「陸基」與「艦基」訓練分割的現狀，海軍航空大學探索實行「邊改裝、邊教學、邊總結、邊提高」的人才培養思路，重構飛行人才培養頂層設計，制訂出一套「陸基」「艦基」訓練緊密結合，基礎、戰術課目並行推進的人才培養體系，縮短了人才成長周期，走出一條自主培養的人才培養鏈路。

報導指出，為進一步提升學員技戰術水平，海軍航空大學在「艦基」訓練中加入海上懸停等實戰化課目，並在一年時間內，讓每名學員經歷了百餘次帶飛訓練和4次考核，完成由「帶飛」到「單飛」的跨越。