高堯楷醫師捐助60萬潛水裝備　助嘉義市義勇特搜救災

▲高堯楷醫師捐市價約60萬潛水裝備給嘉義市義勇特搜總隊。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市受季風及地形因素影響，每年5至9月易有雷陣雨與颱風等劇烈天氣帶來旺盛西南氣流，降下大量雨水。颱風季節時，嘉義地區容易遭受嚴重暴雨水患，尤其發生是短延時強降雨，對於市民生命財產造成嚴重的威脅。於高雄、台北兩地執業的醫師高堯楷，因緣際會下捐助了近六十萬淺水設備給嘉義市義勇特搜總隊，希望可以協助該隊伍於救災時運用，並由市長黃敏惠代表受贈。

▲嘉義市義勇特搜教官講解潛水裝備。（圖／記者翁伊森攝）



水域救災一直是嘉義市義勇消防總隊義勇特種搜救隊(以下簡稱義勇特搜隊)的重點工作勤務，但每次颱風應變中心開設時，義勇特搜隊成員總與嘉義市消防同仁為第一線應變及救災出勤。有鑑於此，高堯楷得知義勇特搜隊任務屬性以及此次水域裝備需求後，馬上向周遭朋友發起募集活動，共募集了新臺幣56萬0,900元並全數採購「潛水裝備」5套及「水域裝備」40套，提升救災機動性及搶救災害的能力。

市長黃敏惠表示，感動來自醫療界、高雄的高堯楷醫師，特別募集捐贈水域救災裝備給特搜隊。因緣來自高醫師是嘉義市義勇特搜隊員當兵時期的學長，藉由網路募集，讓特搜隊的水域搜救裝備再升級讓隊員有更有的裝備去救人，避免發生不安全情事，加上特搜隊扎實的訓練技術，真的是如虎添翼。期望災害來臨時，大家都有應變、救災的能力，而在防疫期間。

▲高堯楷醫師捐市價約60萬潛水裝備給嘉義市義勇特搜。（圖／記者翁伊森攝）

高堯楷表示，得知義勇特搜隊任務屬性以及此次水域裝備需求後，馬上向周遭朋友發起募集活動，募得資金全數採購水域救災裝備。看到特搜隊能有好的裝備，給自己有更好的保護，他非常開心。他自己身為醫護人員，防疫期間是拿命換別人的命，其實與義勇特搜隊是相同的，希望「在救人的時候，搜救人員可以因為救人而受傷，但絕不要因為設備不足而犧牲，這是不值得的」。

市府消防局長蘇耀星說，特搜隊值勤水域救災工作，包含水(海)上救溺、潛水時需要防寒衣、空氣鋼瓶等重要配備，而特搜隊上山下海，需要具有特別救援技能訓練，包含地震倒榻支撐、水域援救等。現場專業人員則說，一般潛水救援裝備還包含充氣式浮力調節衣、調節器、鉛塊、手套、套鞋、五合一多功能刀、水下手電筒等多種專業配備。

高堯楷是佛法氣功兼修的中西整合醫學碩士，目前也在陽明大學修博士班進修，目前是高雄市右東中醫診所負責人及台北市佑昌中醫診所醫師。熱愛生命的他，支持急難救助緊急生命危害救援，常常為社會上各種志工團體發起募集資金的活動。

▲市價約60萬潛水裝備。（圖／記者翁伊森攝）

▲重達數十公斤的潛水裝備。（圖／記者翁伊森攝）

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