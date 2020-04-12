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前陸戰隊員「狂掐5分鐘」勒斃7旬嬤！抱屍到暗處玷汙　獄中抄心經懺悔判無期

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▲▼監獄，牢獄，牢獄之災，坐牢。（圖／翻攝自免費圖庫unsplash／Photo by Ye Jinghan on Unsplash）

▲陳男被判無期徒刑。（圖／示意圖，無關本案／翻攝自免費圖庫unsplash／Photo by Ye Jinghan on Unsplash）

記者林昱萱／台北報導

彰化一名陳姓前陸戰隊員日前吸食強力膠後，騎車到一處工寮行竊，而被一名70多歲的老婦發現後，他竟當場搶劫並將其勒斃，更離譜的是，陳男犯案後，竟然還將婦人抱到貨櫃屋內，玷汙婦人的遺體。對此，彰化地院一審依法判他無期徒刑，而案經多次上訴後，最終由最高法院駁回上訴，全案定讞。

判決指出，陳男於2018年4月某日，在吸食強力膠後，騎車到婦人「阿桃」（化名）管理的工寮行竊，而在尚未尋得財物之際，阿桃就騎車到達，並當場質問陳男，「在幹嘛？」，兩人進而發生口角。過程中，陳男看到阿桃的機車鑰匙後，竟意圖搶劫對方車廂裡的財物，因此伸手欲拿走阿桃的鑰匙。

過程中，由於阿桃劇烈抵抗，陳男竟然就徒手狠掐5分鐘將其勒斃，更離譜的是，陳男見到阿桃死亡後，竟然還將人抱到貨櫃屋內的暗處，拉開對方的上衣、胸罩，舔吻胸部、朝私處侵犯，行徑相當誇張，而他甚至還拿長褲纏繞在阿桃的頸部，並搶走其所有財物後才逃跑。

陳男於庭上坦承自己從12歲起就會吸食強力膠，一天至少28條至200條，並辯稱因為吸食強力膠會影響自身行為。對此，彰化地院審理後認定，陳的精神狀態不足以影響其判斷事物能力，一審依強盜殺人判處無期徒刑、污辱屍體處1年6個月有期徒刑，應執行無期徒刑。

全案上訴二審後，法官認為，陳男在服刑期間有以抄心經的方式，迴向給被害人贖罪，在獄中對弱勢受刑人也有負起照顧責任，外加上醫師的鑑定結果，認為陳有教化可能，因此維持一審原判，而全案於日前上訴至最高法院，最高院審理後認為，原判決並無不妥，因此駁回上訴，全案定讞。

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