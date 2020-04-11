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最新3例時間軸！連5天「確診3人↓」...網仍擔憂：連假那群　周志浩曝好消息

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▲▼385,肺炎,關係圖,地圖。（圖／王譯萱製作）

▲本日最新3例關係圖。（圖／王譯萱製作）

記者周亭瑋／綜合報導

國內新冠肺炎確診今（11）日新增3例，均為境外移入，目前累積共385例，包括331例境外、54例本土。《ETtoday新聞雲》記者整理出圖表和時間軸懶人包，帶讀者們快速了解新增個案的身分關係。

連日以來，每天確診數均落在3人（含）以內，不過也有許多網友直言，清明連假出遊群聚和酒店公關，才是接下來的關鍵，所以還是不能輕忽。

請繼續往下閱讀...

對此，指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，清明連假後，4月6日至10日通報的8千多位中，有791位透露，連假期間曾去到那11個景點，而採檢結果一律為陰性。

▲周志浩。（圖／ETtoday）

▲指揮中心疫情監測組組長周志浩。（圖／ETtoday）

4月11日新增3例：

案例383：60多歲 男性
長期於美國工作，3月31日出現胃部不適、食慾不佳並自覺發熱等症狀，曾於美國當地就醫，4月10日入境後主動申報，由機場採檢通報，於今日確診。

案例384：70多歲 男性
長期旅居美國，4月3日於當地出現咳嗽、有痰症狀，4月10日入境並主動申報，由機場採檢通報，於今日確診。

案例385：20多歲 女性
該案於法國讀書，4月3日入境後進行居家檢疫，4月4日出現流鼻水、鼻塞症狀，4月7日發燒，當日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

▼連續5日確診數都落在3人以下。（圖／王譯萱製作）

▲▼385,肺炎,關係圖,地圖。（圖／王譯萱製作）

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