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警方查獲市價百萬毒咖啡包　犯嫌多為剛成年

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▲警方查獲毒咖啡包。（圖／警方提供）

▲警方查獲毒咖啡包，多為未成年。（圖／警方提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第一分局2019年11月間查獲劉姓犯嫌非法持有大量毒品咖啡包，刑事警察局偵查六大隊第四隊主動派員與該分局共組專案小組溯源調查，並報請臺灣嘉義地方檢察署賴韻羽檢察官指揮偵辦，最終起獲毒咖啡包268包（約2.7公斤），每包約4、5000元及相關犯罪器具及所得，並將相關犯嫌送辦。

▲警方查獲毒咖啡包，多為未成年。（圖／警方提供）

▲警方查獲毒咖啡包，多為剛成年。（圖／警方提供）


經專案小組深入調查後發現，該案有7名犯嫌且大多為剛成年者，疑似不法集團在幕後操縱，該集團為規避檢警查緝，毒品咖啡包的製造、分裝及交易過程分工細密，並設下多處斷點以增加警方查緝難度。

▲警方查獲毒咖啡包。（圖／警方提供）

全案歷經近5個月的偵查蒐證完備後，專案小組向臺灣嘉義地方法院及檢察署聲請搜索票及拘票，最終由刑事局偵查第六大隊第四隊及嘉義市政府警察局第一分局，兵分7路前往嘉義市多處地點執行搜索、拘提，順利查獲沈姓主嫌等7人到案，並查扣毒品咖啡包 (毛重2, 710公克)、混合原料(毛重363.5公克)、封口機、攪拌機、電子磅秤、夾鏈袋、毒品咖啡包空袋、手機、除臭芳香劑、一粒眠 (毛重365.5公克)、K他命 (毛重47.5公克)、現金新臺幣13萬5,000元等贓證物，全案依涉嫌毒品危害防制條例等罪嫌移請臺灣嘉義地方檢察署偵辦。

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