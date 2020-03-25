酒店少爺徹夜喝毒咖啡狂歡醒來突翻白眼　豬隊友3樓拖下...1小時後斷氣亡

記者陳以昇／新北報導

台北市一名酒店少爺與女友及2名男女友人，喝酒狂歡到半夜後，續攤到板橋租屋處喝毒咖啡助興；未料，當天下午他突然翻白眼，全身冒冷汗倒地昏迷，友人將他從3樓拖行下樓，打算搭計程車送醫，司機見狀好心幫找救護車，送醫急救1小時後不治，女友等3人向警坦承用通訊軟體買毒，訊後依毒品罪送辦。

▲▼陳男喝毒咖啡翻白眼，友人從3樓拖行下樓搭計程車。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，30歲陳姓男子與44歲吳姓男子在台北市一家酒店擔任少爺，24日凌晨，陳男下班找了在酒店上班的29歲王姓女友，及吳男做美甲的28歲陳姓女友，相約喝酒吃宵夜，酒後覺得不過癮，決定利用微信通訊軟體購買8包毒品咖啡，再到王女板橋四維路租屋處續攤。

▼陳男喝毒咖啡翻白眼，送醫後暴斃，警方到場拉封鎖線。（圖／記者陳以昇翻攝）

2對男女朋友就在毒品咖啡包助興下徹夜狂歡。天亮後，陳男仍意猶未盡興致勃勃再喝2包毒咖啡，其他3人早已累得倒頭睡；當天下午4時許，王女起床發現不對勁，陳男全身直冒汗，雙眼翻白癱軟在地上，吳男及陳女見狀不敢報警，趕緊打電話叫計程車，打算送他就醫。

3人七手八腳拉著陳男從3樓租屋處拖著下樓，計程車司機也下車幫忙抬上車，但見陳男身體猛冒汗，完全沒意識，擔心出人命，立刻撥打119求助，警消到場後將他送往亞東醫院急救。此時吳男及陳女擔心飲毒咖啡東窗事發，立刻折返回屋內，將剩餘毒咖啡丟馬桶，在刪除買毒紀錄，掩蓋事實。

陳男在送醫急救後1小時宣告不治，警方將王姓女友帶回偵訊，隨後再約談吳、陳2人到案說明，3人起初辯稱陳男身體不好，不願吐實，在隔離偵訊後才坦承食用毒咖啡，訊後將3人依毒品罪移送偵辦。

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