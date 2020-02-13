長榮派出所卸、新任所長布達　姜健鴻接任羅寁驊

▲嘉義市政府警察局第一分局分局長蘇玉坪主持長榮派出所卸、新任所長布達典禮。（圖／記者翁伊森翻攝）。

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府警察局第一分局長榮派出所卸、新任所長布達典禮於13日在長榮派出所舉行，由防治科警務員姜健鴻調派本分局長榮派出所所長，典禮由分局長蘇玉坪主持，並邀請地方民意代表、里長及義警、民防、警友等幹部與會。

▲嘉義市政府警察局第一分局長榮派出所卸、新任所長布達典禮。（圖／記者翁伊森翻攝）。

新任所長姜健鴻中央警察大學警佐班31期畢業，曾任彰化縣警察局芳苑分局原斗派出所所長、芳苑派出所所長、嘉義市政府警察局第二分局巡官及防治科警務員，分局長蘇玉坪期許新任所長發揮所長，以貫徹「治安優先、交通為重、服務第一」為工作目標，共營安居樂業願景。

卸任所長羅寁驊於107年7月6日調派長榮派出所所長，任期1年7個月，蘇分局長於典禮中感謝羅警務員任內認真負責，以所為家，與同仁相處融洽愉快，對於維護轄區治安、交通，深獲地方人士好評，本次榮陞該分局七序列警務員，深信以羅警務員的學識、經驗與敬業精神，在新單位會有更好表現。

同時也勉勵分局同仁應多從事正當休閒活動及多運動，注意自身健康狀況，因為唯有健康的體魄，方能全心全意為治安付出，繼續為警政工作努力，做好為民服務及克盡警察任務，提供民眾最優質的治安環境、最安全的交通空間及最貼心的服務，共同打造嘉義市成為一個安全有感的健康城市