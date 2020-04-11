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走樓梯見「毛毯捲」露出人腳　目擊女「血壓飆200」哭：見到鬼！

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▲廣州住戶把爸爸遺體放在樓梯間。（圖／翻攝自南方都市報，下同）

▲廣州住戶把爸爸遺體放在樓梯間。（圖／翻攝自南方都市報，下同）

記者劉亭／綜合報導

廣州一名媽媽5日在住家大樓走樓梯，下樓時看見有一大張毛毯捲在地上，以為是不要的東西，好奇上前一看，卻看見一雙人腳，當場嚇哭。據了解，樓梯上的遺體5日過世，家人依照習俗放在走廊，等待殯儀館車輛，目前兩邊已達成和解。

根據南方都市報報導，廣州市花都區天馬麗苑一名陳小姐表示，媽媽5日走樓梯時突然發現一具遺體，「我聽到敲門聲，打開門看到我媽媽，她的臉很紅，手在發抖，站也站不穩，說自己撞到鬼了」。

詢問之後得知，遺體是31樓一名住戶的父親，當時剛過世不久，放在樓梯間等待殯儀館人員前來處理。由於正值新冠肺炎期間，陳小姐認為，這樣的行為相當不負責任，容易引起他人恐慌。

▲廣州住戶把爸爸遺體放在樓梯間。（圖／翻攝自南方都市報，下同）

陳小姐表示，媽媽已經65歲了，當時一回來就先服下救心丸，但還是被嚇壞了，血壓一度飆高到200，一直降不下來，雖然為了讓媽媽安心，帶著祭祀物品簡單祭拜了該位死者，但媽媽一整天都很心慌、睡不著，也不敢待在家裡。

隔天陳小姐帶著媽媽前往長沙散心，並且到當地開福寺為過世老人近做了場法事，但母親連日來的睡眠狀況依然很差，準備帶母親到醫院去做個身體檢查。逝者家屬有聯繫過陳小姐，表達了歉意，並給了2000元作為賠償，她原本象徵性收取了1000元作為法事費用，但後來還是退回了。

根據花都警方通報，逝者為該小區住戶64歲黃姓男子，於4月5日7時45分因腎衰竭病逝於家中，9時25分其兒子將老人遺體移置屋外樓梯間等候殯儀館車輛。其後該樓一業主路過時發現遺體，受到驚嚇，於是向警方報警。事後民警、社區協助逝者家屬做好該住宅樓眾鄰居安撫工作。老人遺體已於4月5日當天上午10時許被運走，並於4月6日火化。

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