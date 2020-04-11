俄最新「戈爾什科夫元帥級」護衛艦部署黑海　美軍RC-135W偵察機馬上到

▲「戈爾什科夫元帥級」護衛艦（Admiral Gorshkov 22350型）。（圖／翻攝自環球網）



記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯最新護衛艦「戈爾什科夫元帥級」護衛艦（Admiral Gorshkov 22350型）正是在黑海部署，艦上還搭載了鋯石（Zircon）巡弋飛彈、「口徑」（Kalibr）巡弋飛彈等主要武裝，俄羅斯前腳才完成黑海的部署，美軍的RC-135W偵察機馬上到。

根據俄羅斯媒體《消息報》報導，國防部消息人士指出，已經做出了在黑海艦隊中部署22350型護衛艦的初步決定，為了容納這些船隻，黑海艦隊基地將預先配備沿海基礎設施，包括軍港和軍火庫等等。

軍事專家指出，黑海艦隊將充分發揮地緣政治的作用，因為新的護衛艦將大幅提升海軍的能力，但最重要的是，它們的出現將從根本上改變該地區的軍事結盟，護衛艦的巡弋飛彈，將能夠瞄準羅馬尼亞的美國基地，這將使其成為黑海地區的強大威懾力量。得益於獨特的區域防空系統，船隻將在地中海（例如敘利亞沿海）必不可少。

▲「鋯石」反艦導彈。（圖／翻攝自推特@NavyLookout）

據了解，22350型護衛艦的設計秉持高度創新的原則，具備了至少30%的新科技和元素，艦體設計新穎簡潔，隱身程度高；採用單煙囪設計，只配置一個大型的封閉式塔狀桅桿，並採用封閉式主桅桿，桅桿上部整合四面固定式相控陣雷達天線，是俄羅斯最新開發的多功能防空相控陣雷達，四面5P-20K陣列天線組成的塗金膠料（Poliment）雷達系統，採用C波段操作，最多能同時追蹤400個空中目標與50個水面目標。

另外，22350型護衛艦的最高速度 29 節，續航距離 4000 海里以上（14 節），可載乘員180到210人，以及艦載機卡-27 反潛直升機。武器包括1座 A-192M 130mm艦炮；32單元 3K96「多面堡」防空導彈垂發系統（32-128枚9M96、9M96D、9M100導彈的各種組合）；16單元 3R14 通用垂直發射系統（P-800「縞瑪瑙」超音速反艦導彈，3M-54亞/超雙速反艦型，3M-14對陸攻擊型，91RT超音速反潛型彈）；2座「佩刀」近迫防衛系統以及2具「紙包-NK」4聯裝330mm反魚雷/反潛魚雷發射器。

▲美軍RC-135W偵察機在黑海上空出沒。（圖／翻攝自planet radar.ru）

根據planet radar.ru網站指出，美國空軍RC-135W偵察機在4月6日繞飛黑海海域，其目標很顯然就是衝著「戈爾什科夫元帥級」護衛艦而來。

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