共軍「戰機編隊」才剛繞道巴士海峽　美軍秒派RC-135U電偵查機反制

▲ 美軍今日中午動員1架「RC-135U電子偵察機」，前往中國沿海進行偵查任務 。（圖／翻攝自「飛機守望」推特）

實習記者羅明輝／綜合報導

中共今（10）日上午出動轟6、空警500、殲11等各型機，於台灣西南方海域執行「遠海長航訓練」，由巴士海峽進入西太平洋後，再循原航路返回駐地。不過共軍機隊前腳才剛走，美軍隨即就出動1架RC-135U電子偵察機，由巴士海峽飛往中國沿海進行「偵察任務」。雙方互不相讓，暗中較勁氛圍十足。

觀察軍事飛行器航機的推特「飛機守望」（Aircraft Spots）今天公開一張飛行路線圖，圖中顯示美國空軍1架「RC-135U電子偵察機」，在今日中午飛經巴士海峽，接著由東向西往中國沿海方向前進，以執行「偵察任務」。

▲ 共軍動員空警500等軍機於台灣西南海域執行「遠海長航訓練」。（示意圖／翻攝自環球軍事）

國防部稍早才透露，我空中偵巡戰機上午在台灣西南方海域偵獲中共轟6、空警500、殲11等各型機，執行遠海長航訓練，經巴士海峽進入西太平洋，即循原航路返回駐地。同時，國防部也強調，國軍運用聯合情監偵作為，對於台海周邊海、空域狀況，均能充分掌握，護衛國土安全，籲請國人放心。

據悉，今日動員戰機編隊繞台，以及美軍電子偵察機迅速反制的整個過程，我軍方都已經全程監控，了解情況。

這是中共今年第6次動員大批戰機接近我空域，上一次是在上個月16日，出動轟6、空警500等戰機，至台灣西南海域上空進行「夜航訓練」。