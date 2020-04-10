竹山鎮公所準備好了！　執行異地辦公部署、模擬演練

▲▼新冠肺炎疫情來勢洶洶，南投竹山鎮公所超前部署，已在大禮堂規劃好異地辦公場地及進行模擬演練。（圖／竹山鎮公所提供）

記者張弘昌／南投報導

新冠肺炎疫情持續中，為避免行政運作受衝擊，竹山鎮公所為了分散風險，10日上午在竹山鎮公所大禮堂，進行異地辦公模擬演練，希望所內人員正式上線時能從容應對，不慌不亂。



新冠肺炎疫情曝延全球，有多國官員傳出遭到感染的案例，竹山鎮公所開始於大禮堂設置「防疫期間第二辦公室」，預計將同仁分為2個單位，2/3人原地辦公，1/3人異地辦公。模擬演練包括「民眾等候區」位置擺放、洽公民眾號碼牌發放、公文傳遞流程等等。

竹山鎮長陳東睦表示，第二辦公室將公所民政課、社會課、工務課、農經課、財政課，以及收發1/3同仁拉到二辦上班，設置臨時櫃台，方便民眾於入口處即可投遞公文或洽公需求，並在該區域分為前方櫃檯區及後方辦公區，前方櫃檯區各設置電話分機，方便內部聯繫及業務接洽需求。後方辦公區，提供共同影印列表機等資訊設備。

陳東睦強調，只要中央宣布疫情升級，就會立即啟動「防疫期間第二辦公室」，啟動後民眾一律在此辦公室洽公，進出辦公室採實名登記，一律配戴口罩、基本消毒，又避免群聚感染，洽公人數維持10人，其餘等候民眾將於大禮堂前歐式帳棚搭建的「民眾等候區」領號碼牌叫號。

為了要減低民眾等候時間，屆時會推出預約制度，民眾要來前可以電話詢問時間或預約洽公時間，讓民眾可以快速辦理。。竹山鎮公所鎮長陳東睦表示，目前竹山無確診病例，大家先不必恐慌，但防疫工作人人有責，希望大家能夠共體時艱，一起攜手共抗病毒，維護竹山美好家園。

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