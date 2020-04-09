惡男行車糾紛持鋁棒狂砸車窗10多下「破一小洞」　網譏：沒吃飯？

▲張男持鋁棒朝蔡女車窗猛砸。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市民張姓男子8日中午開車行經太平區樹德路、廣三街口時，疑與蔡姓女子的休旅車發生擦撞，張男氣憤地從車窗朝蔡女車輛丟飲料，緊接著將車駛至蔡女車輛前方擋住，拿著鋁棒走下車，不斷向蔡女叫囂「落車（下車）」，並用拳頭、手肘、鋁棒狠砸蔡女車窗10多下，導致車窗破了一個小洞，此時剛好一輛交大警車經過，張男心虛停下手邊動作，回到車上掉頭離去。警方獲報後，循線逮獲張男，訊後依強制罪、恐嚇和毀損等罪嫌送辦。

這起行車糾紛發生在8日中午12時25許，張男（22歲）與蔡女（50歲）2車輛發生擦撞後，張男從車窗朝蔡女車輛擋風玻璃丟擲飲料，接著將車開至蔡女車輛前方擋住攔車，隨後拿著短鋁棒走下車，先是嗆聲「下車！」、「妳要不要下車」，因蔡女車門緊鎖，張男嘗試拉開車門未果，再用拳頭、手肘、鋁棒猛砸蔡女駕駛座車窗10多下，致蔡女車窗破了一個小洞。

▲張男持鋁棒狠砸蔡女車窗10多下，導致車窗破了一個小洞。

此時剛好有一輛交通大隊警車經過，張男見狀心虛走回車內，並駛離現場，而蔡女也因心生恐懼，驚慌之下也開車離去。

有民眾在旁錄下過程，並PO上臉書社團《大里人聊天室》，網友表示，「手這麼沒力，沒吃飯？打這麼多下才破」、「車窗表示這娘炮會不會敲阿」、「嗑藥嗑到秀豆」、「應該直接撞上去」等語。

太平分局新平派出所林育正所長表示，警方接獲報案即趕赴現場，惟至現場時雙方都已不在，警根據現場民眾提供的線索，循線通知張嫌到案，也請蔡女到派出所說明。張男供稱，因一時氣憤所致，蔡女則表示心生畏懼才趕緊駛離現場，訊後依強制罪、恐嚇和毀損等罪嫌將張男移送台中地檢署偵辦。

警方呼籲，決不容許街頭暴力行為，民眾如遇行車糾紛應靜下心來，並報警處理，如有不法情事，警方將依法究辦，決不寬待。

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