高雄重傷消防員狀況走下坡…妻憂醫療費：善款總會用完！向高市府喊話

▲高雄消防水箱車車禍，車頭撞得面目全非 。（圖／記者地方中心翻攝）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄消防局鳳翔分隊2月13日深夜隊員出勤時碰上聯結車攔腰撞上，造成消防員1死1傷，重傷的隊員賴統生經過一個多月的治療後開始有好轉跡象，除了手指可動外，也會掉眼淚，但8日妻子再度發文，除了報告丈夫近期恢復狀況走下坡外，也提出「因公受傷」醫療照顧費用的問題，期許國家能針對類似事件有更完善的配套措施，更重視消防英雄們。

鳳翔分隊隊員賴統生自從車禍發生後，一直與死神搏鬥，賴的妻子必須醫院家庭兩頭跑，每天會將照顧丈夫的點滴PO在臉書社團《我們消防家族》，從一開始醫生不樂觀，一到日前恢復意識，感官也逐漸恢復中，賴妻3月底更在臉書上感謝強大的醫療團隊照料，並感謝大家努力集氣，讓丈夫沒有失去她跟小孩。

但賴妻本月8日於臉書貼文表示，自上次向大家報告丈夫意識日益清楚後，狀況反而開始走下坡，她猜測也許是因丈夫越來越清楚自己身體狀況，情緒才會越來越低落，目前吃安眠藥也難以入睡，連和孩子視訊都不願意，醫師是打算安排精神科來會診，雖然恢復狀況不如預期，不過賴妻仍相當感謝大家近二個月來持續的加油集氣，「謝謝大家撐住我，上至局長 下至鳳祥分隊每一位同仁以及其他分隊的學長學弟們，謝謝你們」。

▲鳳翔分隊隊員賴統生目前逐漸恢復意識。（資料照／記者洪正達攝）

隨後提到醫療費用的支出，賴妻稱由於消防局沒有預算，目前改由善款支付，對此她雖然非常感謝各界善心人士的捐款，但同時也感到有些無奈，「畢竟善款能拿多少我不知道，能夠照顧統生多久我也不知道，目前已經所有費用都要從善款扣，還能剩多少呢？」，認為明明「因公受傷」的醫療費用於法可以由公部門支付，但高雄市政府卻以一句「沒有編列預算」就壓縮日後的照顧，實在讓人不解。

賴妻再舉出「台北市能核銷所有醫療費用」為例，「我明白沒有編列預算是事實？那如果市府願意用其他預備金來支應，讓重傷者家屬減輕一點負擔呢？」同時表明自己雖不懂公務預算程序，但還是希望高雄市政府能提供協助。最後她也直言，「出了事找善款，善款總有用完的一天，隨著時間一年年過去，有誰會記得多年前因公受傷的人呢？」呼籲國家和各縣市政府能真正重視消防英雄們的辛勞付出，不再讓消防員有後顧之憂。

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