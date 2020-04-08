　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄重傷消防員狀況走下坡…妻憂醫療費：善款總會用完！向高市府喊話

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲高雄消防水箱車車禍，馮姓小隊長 。（圖／記者地方中心翻攝）

▲高雄消防水箱車車禍，車頭撞得面目全非 。（圖／記者地方中心翻攝）

記者徐愷昕／高雄報導

高雄消防局鳳翔分隊2月13日深夜隊員出勤時碰上聯結車攔腰撞上，造成消防員1死1傷，重傷的隊員賴統生經過一個多月的治療後開始有好轉跡象，除了手指可動外，也會掉眼淚，但8日妻子再度發文，除了報告丈夫近期恢復狀況走下坡外，也提出「因公受傷」醫療照顧費用的問題，期許國家能針對類似事件有更完善的配套措施，更重視消防英雄們。

鳳翔分隊隊員賴統生自從車禍發生後，一直與死神搏鬥，賴的妻子必須醫院家庭兩頭跑，每天會將照顧丈夫的點滴PO在臉書社團《我們消防家族》，從一開始醫生不樂觀，一到日前恢復意識，感官也逐漸恢復中，賴妻3月底更在臉書上感謝強大的醫療團隊照料，並感謝大家努力集氣，讓丈夫沒有失去她跟小孩。

但賴妻本月8日於臉書貼文表示，自上次向大家報告丈夫意識日益清楚後，狀況反而開始走下坡，她猜測也許是因丈夫越來越清楚自己身體狀況，情緒才會越來越低落，目前吃安眠藥也難以入睡，連和孩子視訊都不願意，醫師是打算安排精神科來會診，雖然恢復狀況不如預期，不過賴妻仍相當感謝大家近二個月來持續的加油集氣，「謝謝大家撐住我，上至局長 下至鳳祥分隊每一位同仁以及其他分隊的學長學弟們，謝謝你們」。

▲▼ 鳳翔失菁英 。（圖／記者洪正達攝）

▲鳳翔分隊隊員賴統生目前逐漸恢復意識。（資料照／記者洪正達攝）

隨後提到醫療費用的支出，賴妻稱由於消防局沒有預算，目前改由善款支付，對此她雖然非常感謝各界善心人士的捐款，但同時也感到有些無奈，「畢竟善款能拿多少我不知道，能夠照顧統生多久我也不知道，目前已經所有費用都要從善款扣，還能剩多少呢？」，認為明明「因公受傷」的醫療費用於法可以由公部門支付，但高雄市政府卻以一句「沒有編列預算」就壓縮日後的照顧，實在讓人不解。

賴妻再舉出「台北市能核銷所有醫療費用」為例，「我明白沒有編列預算是事實？那如果市府願意用其他預備金來支應，讓重傷者家屬減輕一點負擔呢？」同時表明自己雖不懂公務預算程序，但還是希望高雄市政府能提供協助。最後她也直言，「出了事找善款，善款總有用完的一天，隨著時間一年年過去，有誰會記得多年前因公受傷的人呢？」呼籲國家和各縣市政府能真正重視消防英雄們的辛勞付出，不再讓消防員有後顧之憂。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
iPhone12售價曝光！4款機型規格釋出　瀏海要「動刀」了
女騎士問「工作沒戴口罩？」　加油站工讀生秒回：我確診..下場
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小琉球浮潛客雙腳狠踩海龜　海巡怒：海龜我們在罩的，一個都別想跑！

闖紅燈翁斑馬線上遭撞亡　女騎士判4月還要賠償36萬元

遭媽媽男友性侵3年…她崩潰「重複洗私處、胸部」！母護枕邊人裝沒事

龜山路旁貨車連2天火燒車　男坦承「無聊才縱火」下場慘

美容館老闆娘受威脅！咬牙赴約「全家靠這生活」遭強來…噁男喊：不會嫌棄妳

滑交友App偷吃！3寶爸騙「未婚單身」搞大肚子　癡情女求償150萬

女騎士問「工作沒戴口罩？」　加油站工讀生秒回「我確診」…最高罰300萬

前北市議員謝明達貪污逆轉無罪確定　檢不滿提大法庭遭駁

盜高富帥「白襯衫男」照！他狂撈78萬...本尊竟是130kg黑男　6妹子一見全暈了

《神鬼交鋒》刮刮樂版！巧手男變造中獎碼　詐遍中南部彩券商

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

陳子玄離婚後稱陳建隆「爸爸」　首吐復合可能「大家很期待」

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

小琉球浮潛客雙腳狠踩海龜　海巡怒：海龜我們在罩的，一個都別想跑！

闖紅燈翁斑馬線上遭撞亡　女騎士判4月還要賠償36萬元

遭媽媽男友性侵3年…她崩潰「重複洗私處、胸部」！母護枕邊人裝沒事

龜山路旁貨車連2天火燒車　男坦承「無聊才縱火」下場慘

美容館老闆娘受威脅！咬牙赴約「全家靠這生活」遭強來…噁男喊：不會嫌棄妳

滑交友App偷吃！3寶爸騙「未婚單身」搞大肚子　癡情女求償150萬

女騎士問「工作沒戴口罩？」　加油站工讀生秒回「我確診」…最高罰300萬

前北市議員謝明達貪污逆轉無罪確定　檢不滿提大法庭遭駁

盜高富帥「白襯衫男」照！他狂撈78萬...本尊竟是130kg黑男　6妹子一見全暈了

《神鬼交鋒》刮刮樂版！巧手男變造中獎碼　詐遍中南部彩券商

「患者講話到一半突倒下死了」！紐約台籍醫嘆：連一張病床都給不起…

小琉球浮潛客雙腳狠踩海龜　海巡怒：海龜我們在罩的，一個都別想跑！

影／蔡英文首次開箱「史上最強軍聞社」　官兵無形「傢伙」曝光

緊急狀態第一天JR東日本照開　安倍才說待在家…上班族繼續通勤

闖紅燈翁斑馬線上遭撞亡　女騎士判4月還要賠償36萬元

酸中央無法1天1口罩？柯文哲：這是懇求

鞏固中印邊疆運補　川藏鐵路拉林段47條隧道貫通、2021年通車

疫情當前重披醫生袍！　24歲正妹脫掉后冠回醫院第一線救人

遭媽媽男友性侵3年…她崩潰「重複洗私處、胸部」！母護枕邊人裝沒事

一年賣出999座101高度！匠土司一週年生日媽祖級女神來祝賀　Fred端出鴨肝牛排寶盒被秒殺

社會熱門新聞

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

月嫂女王肉片瘋傳　多金帥男喊「那不是我」

台中女童遭當街性侵！回家哭訴好痛

加油站工讀生亂回「我確診」　最高罰300萬

81歲夫養小三20年　75歲嬤氣炸狂甩巴掌斷假牙：還我青春

車行老闆偷吃學生妹2年！每週激戰3次…正宮：我把她當妹妹

媒體大街罵人小巷道歉　網紅一夕間演藝事業全停擺

女議員涉詐領400萬　檢聲押禁見

詐騙高手發功　台大前校長慘淪工具人

66萬訂閱網紅竊盜判刑　收入意外曝光

2骨董男灌醉她輪流硬上！瞎喊：就是3個人玩在一起

萬瑞快速道路自撞！男拋飛爆頭慘死

更多熱門

相關新聞

萬瑞快速道路自撞！男拋飛爆頭慘死

萬瑞快速道路自撞！男拋飛爆頭慘死

銜接新北市萬里、瑞芳的台62萬瑞快速道路8日清晨傳出死亡車禍，一輛黑色廂型車行經東向8.4K處時，突因不明原因自撞分隔島翻覆，後座一名男子當場被甩出、壓在車體下方，待被救出時已經頭顱破裂、明顯死亡；而前座的黃姓女駕駛受到輕傷、副駕駛座的劉男則是左手掌骨折，現正接受開刀治療中。

快訊／基隆萬瑞快速道路清晨死亡車禍

快訊／基隆萬瑞快速道路清晨死亡車禍

貨車司機撿手機釀1死1重傷　遭求償1400萬

貨車司機撿手機釀1死1重傷　遭求償1400萬

埔里台21線休旅車自撞嚴重變形！酒駕男一度拒就醫

埔里台21線休旅車自撞嚴重變形！酒駕男一度拒就醫

即／新竹深夜車禍　2車相撞車頭爆碎

即／新竹深夜車禍　2車相撞車頭爆碎

關鍵字：

消防員賴統生鳳翔分隊我們消防家族車禍因公受傷

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

謝忻徹底失業被目擊「東區咖啡店打零工」！

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

陳時中全英喊話：將台灣納入WHO

劉至翰外遇欠債500萬　前妻遭連累

住院醫聚餐釀群聚感染　院長震怒

韓國瑜反制罷免公投決定打行政訴訟　8日上午正式遞狀聲請終止

謝和弦「女粉絲恩愛陪玩照」外洩！莉婭反咬

川普開譙WHO：拿美國經費卻以中國為中心

愛莉莎莎嗆一隻阿圓道歉片「看起來像假哭」

韓國瑜聲請停止罷免公投5理由曝光：民進黨想沒收2018高雄敗選結果

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

娶初音不到兩年！　日男自爆陷喪妻之痛

更多

最夯影音

更多
Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了
半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面