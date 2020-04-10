台鐵台中站電扶梯全往下？內行人曝原因：應付列車一次倒出旅客

▲台中車站在尖峰時刻，手扶梯會改成全部往下。（圖／記者謝侑霖攝）

實習記者施怡妏／綜合報導

台中車站是中部極為重要的南下北上交通轉運樞紐，不過日前有網友發現，台鐵台中車站的兩座電扶梯都只有往下，因此要到月台坐車的旅客，都只能走樓梯或是搭電梯，對於拿行李的旅客很不方便，讓這位網友困惑問，「往上比較費力不是更需要電扶梯嗎？」貼文一出，有內行網友出面解答真相。

一名網友近日在PTT發文提到，在台中車站搭乘台鐵時發現，一般月台會有兩座手扶梯，一個往上一個往下，但是台中車站裡的手扶梯全是「往下的」，讓他好奇po文詢問，「往上比較費力不是更需要電扶梯嗎？」拿著行李箱只能搭電梯，遇到尖峰時刻要等很久，從大廳層到月台層很不方便，費時又費力。

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▲網友回應。（圖／翻攝自PTT「Railway板」）

有內行人留言表示，「平日一個往上ㄧ個往下，假日人多才會改成都往下」，平日尖峰時刻也會全部往下，「不然下車的疏散太慢會阻礙上車跟上月台，高架化前常常發生下車困難的狀況，下到一個程度月台就爆滿了沒地方站」；也有網友點出重點，「上樓的人潮比較分散，下樓的人潮比較集中」。

但也有人認為，「根本就是台中車站月台太小，那麼大一個站體裡面不知在窄什麼」、「台中站真的太低估流量了，蓋新站卻沒有考慮周全，很可惜」。也有人將台北和台中的車站拿出來比較，「台北站進站統一在中間、另設東西出口，台中的付費區全部設在中段，人潮全部卡在一起」、「台北沒那麼崩就是因為出口多啊，台中只有一個剪票區大家都往同個剪票區擠」。