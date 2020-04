5發火箭彈攻擊美駐阿富汗基地　伊斯蘭：我們的武裝力量幹的

▲美國駐阿富汗的巴格拉姆(Bagram)空軍基地多次遭到襲擊。(圖/路透)

記者楊庭蒝/綜合報導

美國駐阿富汗的空軍基地巴格拉姆(Bagram airfield)在9日受到5枚火箭彈襲擊,所幸沒有造成人員傷亡,時逢美國與塔利班簽署和平協議之後,眼看阿富汗的和平之路又向前邁進一大步,沒想到卻又發生恐攻事件。塔利班的發言人隨即在Twitter上澄清,塔利班並不是這次事件的幕後黑手。

由北大西洋公約組織領導的駐阿富汗部隊表示,在當地時間9日的早上,巴格拉姆空軍基地受到5枚火箭彈攻擊,這裡是美國在阿富汗首都喀布爾(Kabul)以北的地區,最主要的空軍基地。

A large rocket attack was conducted on a #US base in #Afghanistan#isis #islamicstate #defense #news #military https://t.co/ACF67Vfoup