5發火箭彈攻擊美駐阿富汗基地　伊斯蘭：我們的武裝力量幹的

▲美國駐阿富汗的巴格拉姆（Bagram）空軍基地多次遭到襲擊。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國駐阿富汗的空軍基地巴格拉姆（Bagram airfield）在9日受到5枚火箭彈襲擊，所幸沒有造成人員傷亡，時逢美國與塔利班簽署和平協議之後，眼看阿富汗的和平之路又向前邁進一大步，沒想到卻又發生恐攻事件。塔利班的發言人隨即在Twitter上澄清，塔利班並不是這次事件的幕後黑手。

由北大西洋公約組織領導的駐阿富汗部隊表示，在當地時間9日的早上，巴格拉姆空軍基地受到5枚火箭彈攻擊，這裡是美國在阿富汗首都喀布爾（Kabul）以北的地區，最主要的空軍基地。

根據《路透社》報導，隨後伊斯蘭國 (Islamic State)出面聲明，這起事件是由他們的武裝力量所發起，目標正是巴格拉姆空軍基地。伊斯蘭國是一個活躍在伊拉克和敘利亞未被世界廣泛認可的政治實體，奉行極端保守的伊斯蘭原教旨主義瓦哈比派，屬遜尼宗的一脈。組織領袖巴格達迪自封為哈里發，定國號為「伊斯蘭國」，宣稱自身對於整個穆斯林世界。

美國在與塔利班簽署和平協議之後，為了展現誠意，阿富汗政府進行了一連串的釋放人質行動，在8日才釋放100名被囚禁的塔利班成員，原定9日要再釋放100名，結果受到此次恐攻影響。

伊斯蘭國在阿富汗的分支武裝部隊從2014年開始在北部活躍，時常會有恐攻行為出現。美軍曾預估兵力約有2000人，而阿富汗政府則認為會有更多。