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無視兩性營規？戴高樂航母男女兵「只能混浴」　原因其實很心酸

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▲▼戴高樂號航空母艦。（圖／路透社）

▲戴高樂號航空母艦有著世上罕見的男女兵混浴的規定。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

在台灣當過兵的民眾都知道，在營區內必須嚴守兩性營規，但是這次因為爆出新冠肺炎（COVID-19）疫情，成為國際媒體焦點的法國航空母艦戴高樂號（Charles de Gaulle R91）卻有著世界上罕見的男女兵混浴的規定，雖然乍看之下相當驚世駭俗，不過必須這麼做的原因卻很嚴肅，甚至還有點心酸。

曾在美軍航母服役的華裔美國人「一鳴」在他的著作《我在美軍航母上的8年》的內容中提到，他在服役期間曾與一名法裔同袍被派到戴高樂航母上交流，在美軍的航母上，兩性規定相當嚴格，儘管一起工作但浴廁等生活空間都是分開的，在在戴高樂航母上，卻發生洗澡洗到一半，全裸女兵進到澡堂一起洗澡的，讓他相當震驚，以為自己走錯澡堂，但法裔同袍卻很淡定，洗澡的女兵也不當一回事。

法裔同袍後來解釋，因為戴高樂航母不大，所有的空間規劃都要以軍事為優先，無法建造兩個澡堂，一開始雖然分開洗澡時間，但是航母作戰不固定，女兵又在很多崗位，根本不能劃分時間，最終就是這樣了。

▲▼據美國太平洋艦隊官方3月15日發布的消息，美國海軍西奧多·羅斯福號航母戰鬥群於3月15日在南海海域航行，並與美國海軍的美利堅號兩棲攻擊艦展開聯合訓練。。（圖／取自USPACFLT網站）

▲以羅斯福號航母為例，美軍航母的噸位要比法軍大多了。（圖／取自USPACFLT網站）

戴高樂號全長261公尺、全寬63公尺，排水量為35,000噸，相較於美軍航母的規格的確是小了不少，以同樣爆出疫情的羅斯福號（USS Theodore Roosevelt CVN-71）為例，全長332公尺、全寬76.8公尺，排水量大約10萬噸，也因為美軍噸位足夠，所以還能夠有餘裕建造兩性分離的生活空間。

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