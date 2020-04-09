譚德塞控「病毒政治化」、批台灣霸凌　川普開砲回嗆：你才政治化！

▲川普今在白宮記者會上反嗆譚德塞才是把問題政治化的人。（翻攝自川普推特）

圖文／鏡週刊

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，世界衛生組織（WHO）成為眾矢之的，美國總統川普昨揚言要停止資金援助。對此，世衛祕書長譚德塞回應批評川普「別把病毒政治化」，川普今則反嗆譚德塞才是把問題政治化的人。

根據最新統計，新冠肺炎全球累計151萬4,424人確診、8萬8,405人死亡。光是美國確診病例就突破42萬人，超過1.4萬人病歿，疫情最嚴重的紐約州有近15萬人確診，超越全球確診數第2多的西班牙。

美國總統川普7日砲轟WHO未能阻止新冠肺炎大流行，明顯偏袒中國，「以中國為中心」的錯誤方式處理疫情，揚言將暫停向世衛提供資金，並獲得美國議員響應。

世衛祕書長譚德塞8日在記者會上批評川普若不想看到更多屍袋，就不要把疫情政治化。還說這3個月以來遭到許多怒罵、種族歧視，「攻擊就是來自台灣」，且台灣外交部也知道這些事，非但沒阻止還指責他的不是，引發國際軒然大波。

對於譚德塞回應，美國總統川普今在白宮記者會上反擊，批評譚德塞才是將問題政治化的人。直言「當你檢視WHO與中國的關係時，我不敢相信他還會去談政治化，中國花了4,200萬美元（約新台幣12.6億元），我們花了4.5億美元（約新台幣135億元），結果一切似乎都順中國意思走，這是不對的，對我們和全世界都不公平。」

同時川普也批評世衛錯得離譜，指責譚德塞如果做出正確判斷，就不會落得今日局面，「但他們過於低估病毒的威脅性，這樣一點都不好。」



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