譚德塞推特上自嗨！飆罵完台灣... 「24小時之內狂推文32次」

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記者陳致平／台北報導

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞8日在記者會上控訴，直指這3個月來不斷收到來自台灣的人身攻擊。我國外交部隨即發表聲明，對莫須有的指控表達遺憾及抗議，並要求道歉。然而，譚德塞並不理會，遲遲未對此事做出回應，卻在記者會後的24小之內狂發推特，不斷感謝全球網友的支持。

▲譚德塞在記者會上多次強調，不在乎誰說我什麼，只在乎救人，沒有時間浪費。（圖／達志影像／美聯社）

譚德塞於WHO全球記者會上以長達3分鐘的時間，面露委屈、表情凝重地控訴，這3個月來收到許多來自台灣的人身攻擊和死亡威脅，話鋒一轉說道，「但當黑人及非洲族群被侮辱時，他再也不能忍受」。在媒體前大打「種族歧視」牌，甚至強烈指控台灣外交部不但知情，還未加以阻止。

不過，搜尋譚德塞的推特卻不見他在記者會上惆悵、悲憤的心情，取而代之的是滿滿的正能量。光是統計記者會結束後的24小時的推文數量，就高達37則。大部分的內容都是強調「一起抗疫」，另外，對於在推特上稱讚WHO協助抗疫有功，或是讚美譚德塞領導有方的推文，他本人則會大方轉推，並回覆「謝謝」，可以看出他熱衷使用推特。

▲譚德塞在推特上多次轉發有關讚揚WHO的推文。（圖／DrTedros推特）

面對譚德塞對台灣子虛烏有的指控，中央疫情指揮中心部長陳時中在例行記者上霸氣回應道，「說過的每句話，未來都會被檢視的，時間會證明，與其用時間來罵台灣，不如花點時間向台灣學習啦」；總統蔡英文則是在臉書和推特上發文，台灣向來反對任何形式的歧視，「想要邀請世界衛生組織譚德塞幹事長訪問台灣，感受一下台灣人民如何努力在遭受歧視和孤立之中，堅持走向世界、貢獻國際社會」。