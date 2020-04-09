苦戰2hrs！信封塞9片口罩「得費3倍力」　藥師見民眾暖笑：一切辛苦都值了

▲小小的信封袋裡現在得塞9片口罩，有藥師希望政府「就不能弄大一點的袋子嗎？」（圖／翻攝自藥局大小事粉專）

記者李佳蓉／採訪報導

口罩實名制自4/9起放寬購買量，成人口罩改為14天可買9片，兒童則是14天買10片，對比過去一個小信封內只需裝3～5片，有藥師抱怨「比平常多費3倍力氣」，擔心紙袋被撐破、口罩數量算錯，最後只能買夾鏈袋來包裝。一早藥局門未開，即湧現排隊人龍，1個小時內秒殺215份口罩，見到民眾買到口罩那刻，眼角笑到瞇成一條線，藥師欣慰地說：「一切辛苦都值了！」

口罩實名制一週購買量改為一次買2週數量，有藥師在粉專《藥局大小事》PO文，指出小信封塞9片口罩得比平常「費3倍力氣」，且還怕數量算錯，質疑「就不能弄大一點的袋子嗎？超前部署，裝備落後，累死藥師！」避免紙袋破裂只能買夾鏈袋來包裝。

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對於此看法，竹南瑞士藥局藥師林士峰表達認同，表示為了配合政策，現在一天得包1800片成人口罩及一週1200的兒童口罩，另外動用2名助理，自身先消毒後苦戰2小時專職包裝，一旦支援現場業務，又得重新消毒才能繼續包裝口罩作業。

▲口罩實名制上路後，排隊購買人龍沒斷過，還有民眾為體恤藥師辛勞送上蛋糕。（圖／林士峰藥師提供）

林士峰藥師接受採訪時指出，今（9）日上午9點一開賣，口罩就被秒殺，1個小時內即完成發放號碼牌及過卡動作，所幸昨天先針對防止插隊及計算人數的方法進行模擬，才能讓今日流程順利。他提到，今天第一位民眾7點半就來排隊，共安排大人口罩200個名額、兒童15個，「當我大人口罩發到100號時，兒童口罩15個名額已經發完。」兒童口罩調整過頭，供不應求讓藥師深表無奈。

林士峰藥師接著說，即便歷經2個多月的辛苦，近日又因增加口罩包裝量而加大負擔，但看到民眾都買得到口罩，且送上一句溫暖的「謝謝」而感到欣慰。他透露，近日更有民眾眼看每天排隊買口罩的人潮眾多，不捨藥師們辛勞，還送上自己烤的蛋糕與藥師分享，讓人感到窩心，直呼：「一切辛苦都值了！」