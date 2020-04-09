「清晨6點就來排」民眾搶買9片不分單雙號　藥局3片5片沒賣完今一起賣

▲新北市永和柏愛藥局早上9：30開賣，民眾6點就來排隊。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報道

從今（4/9）天開始，口罩實名制調整為成人口罩14天可領9片，各地藥局都出現排隊人潮，永和一家藥局早上6點就有人開始排隊。不過藥局透露，可能是「想要領9片」預期心理，前幾天配送的口罩（3片1份）都有剩，於是把剩下3片一包的口罩一併在今天一起販售。

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對於口罩實名制調整為成人口罩14天可領9片，同時不限單雙號，藥局預期工作量並不會減少，雖然每人領取間隔時間拉長到14天，但因為發送人數又從300人減到200人，販售口罩時間可能也可能會拉長，倒是認為調整後對於民眾是比較方便。而一位排隊阿姨也讚揚口罩新規則，不過還是希望能把代領限額提高到4人。

▲口罩實名制調整為成人口罩14天可領9片。

而口罩實名制2.0從4月9日開始，一樣成人每14天可領9片口罩、兒童可領10片。第四輪預購一樣可透過健保卡/自然人憑證和手機健保快易通App，預購時間為4月8日到4月10日晚上8點，4月11日早上8點到4月13日晚上8時付款，可使用信用卡、網路銀行和實體ATM轉帳。繳費完成後可在4/16到4/29到超商取貨，而這次除了超商之外，還新增了全聯福利中心和美廉社。