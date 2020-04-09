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知名酒店公關驚傳確診「店休至4/22」　北市要求疫調結束進行大消毒

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記者楊亞璇／台北報導

台北某知名酒店公關驚傳確診，且疑似在出現症狀前後還有去上班。知情人士透露，該公司已知會北市府，為配合政府防疫，「自即日起本公司開始店休至4/22，於4/23（星期四）開始正式營業」，消息已通知公司幹部。

公司通之訊息內容為：「各位親愛的幹部：因疫情嚴重，我們公司被舉報每天超過100人聚集於密閉場所，為配合政府防疫，自即日起本公司開始店休至4/22，於4/23（星期四）開始正式營業！不便之處，煩請各位幹部體諒，謝謝配合！」

8日深夜11時3名台北市衛生局人員及1名警方遭目擊許前往該酒店，但衛生局人員僅戴口罩、手套就進入，並未穿防護衣，查察過程約40分鐘。北市副發言人戴于文說，該做的一定會做，該消毒的就會派員消毒。

北市副市長黃珊珊被問及此事時表示，這些都涉及中央疫調結果，如果在台北市，對於相關確診者一定會做疫調，並匡列接觸者，要求居家隔離、自主健康管理。

北市發言人戴于文也表示，任何確診案例北市府都會配合中央作業標準，除了協助疫調之外，也會針對接觸者後續之居家隔離進行協助，強調該做的一定會做，該消毒的就會派員消毒，「北市府針對轄內確診案例配合中央政策，有完善的SOP，請市民朋友勿過度恐慌」。

▲大安警方雷厲執行掃黑專案、請查轄內酒店夜店等特種行業。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市驚傳酒店公關為確診案例，圖為示意圖。（圖／記者張君豪翻攝）

黃珊珊說，因上次發生夜店事件，警察局有做加強稽查，包括酒店，夜店大部分都停業，酒店大家也都可慮停業，如果涉及到工作人員狀況，不會因為去酒店而危險，她強調，相關工作確診都會做好疫調，每個行業都有可能發生，不可能一家餐廳有人確診就封掉，重點在於確診後的疫調匡列，而不是營業場所性質。

黃珊珊指出，只要有疫調結果，有出入軌跡，全面都會消毒，就像在學校確診，不會全校都有問題，要看影響多少人，要是疫調結果決定。

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