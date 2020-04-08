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中央600億紓困地方僅分到2％　王鴻薇質疑綁樁

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▲▼ 王鴻薇、陳炳甫召開記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

▲王鴻薇、陳炳甫召開記者會。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

因應新冠疫情升溫，行政院第一波編列600億的紓困振興特別預算，但台北市議員王鴻薇、陳炳甫8日舉行記者會，質疑地方縣市政府執行約14億，僅佔2％，根本中央一把抓，批評「不要利用紓困預算來綁樁」。

針對600億紓困預算，王鴻薇調閱資料發現，預算分散在6大部會，包括經濟部約200億、衛福部約169億、交通部約160億、文化部約8億、教育部約5.7億、內政部約1.6億，不過，由地方執行的預算僅約14億，其中交通部160億、教育部5.7億預算對地方政府更是零補助。

陳炳甫舉例，但經濟部補助零售餐飲業者的3億預算為例，只補助130案，該如何篩選？王鴻薇強調，「紓困必須接地氣」，但600億預算幾乎「中央一把抓」，她更直言「不要利用紓困預算來綁樁」。

陳炳甫說，不禁令人懷疑，難道是因為民進黨執政縣市僅6個，才不願把經費下放地方政府？他呼籲，防疫是全國性，不分你我、不分藍綠，希望中央更有同理心。

對此，北市商業處代表提到，正積極了解中央的紓困方案，例如酷碰券、振興卷。針對文創業者，文化局回應，中央也有提供紓困方案，但必須直接跟文化部申請，北市府會協助媒合。

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