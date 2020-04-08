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網友粉專罵挺韓議員邱于軒是「垃圾」　檢不起訴：評論具體事實

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▲高雄市議會邱于軒、韓國瑜 。（圖／記者賴君欣攝）

▲高雄市議員邱于軒提告網友妨害名譽，雄檢處分不起訴。（圖／地方中心攝）

記者洪正達／高雄報導

高雄市議員邱于軒去年在議會質詢時，指出網臉書黑韓粉專與民進黨籍市議員簡煥宗有關，此一發言引起網友撻伐，紛紛上網留言邱是「破X」、「垃圾議員」等詞彙，邱事後不滿提告，但檢方偵辦時認為網友「僅是對該事件做出具體評論」，處分不起訴。

臉書粉專《打馬悍將粉絲團》2019年5月9日貼文指出國民黨邱于軒議員，有夠神奇，今天在高雄市議會不質詢韓國瑜，卻在質詢民進黨簡議員」，黃姓網友見到後，在貼文下方留言「不要期待破X辦正事」，另名陳姓網友也說「邱于軒你在恐嚇民眾嗎？好大的官威」，還有一名吳姓網友提到「沒有素養的垃圾議員，邱于軒上次還造謠海音開放了民眾只會去上廁所沒錢聽音樂」。

邱于軒事後不滿對網友提告妨害名譽，不過檢方進行偵查時又撤告黃、陳2名網友，僅告吳姓網友1人，當檢察官傳喚吳到案說明後，吳供稱邱于軒在談話節目中稱「海流音中心最多只會去借廁所」，雖邱事後有致歉，但他在粉專上的留言僅是發表自己的看法，而且講的都是事實。

檢方事後也認為，吳姓網友批評邱身為民選議員，在議會開議期間不針對市政做質詢，卻對海音中心發表不當言論的說法讓邱感到不快，又影響到其名譽，不過吳姓網友的說法僅針對具體事實做出評論，因此認定吳罪證不足，偵結後處分不起訴。

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