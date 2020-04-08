法國派機來上海領口罩！飛行員落地確診…購買的1600萬個口罩帶不走了

記者鄭思楠／綜合報導

據法國RTL廣播電台4月7日爆料，兩架載有1600萬個口罩的飛機原定於周一（6日）抵達法國，但現在仍滯留在上海。據悉，此事是因為一名法航飛行員在中國接受新冠病毒檢測時呈陽性。7日，法國航空公司發言人向法新社證實，法航最後一次貨運飛行的一名飛行員上周被診斷出新冠病毒陽性，已被送往中國的醫療中心進行隔離觀察。

法國航空公司發言人補充說，「法航正在與中方及法國領事館合作，商討關於接他回國的事宜。」此外，RTL援引政府消息人士的話稱，中法兩國正在協商談判，以求儘快找到解決方案。

對於為什麼飛行員在法國沒有接受必要的檢測，法國有嘉賓直接在節目裡質問，「為什麼我們不能給我們的法國飛行員做檢測，看看他是不是陽性，而在中國都是強制要求做檢測的，現在他們回不來了……。」

▲法國新冠肺炎疫情嚴重。（圖／達志影像／美聯社）。

據《費加羅報》4月7日報導，法國航空公司周二表示，中國目前加強了衛生防控；法航已暫停其在巴黎戴高樂機場和上海之間運輸醫療設備和口罩的貨運航班。

不過，中法之間的「空中橋樑」計畫並沒有完全中止，安托諾夫航空在中法之間運送物資的工作仍在進行中。此前，中法兩國開通「空中橋樑」，法國向中國訂購了大量的口罩等醫療物資。

►戴口罩也要記得保養

▼新冠肺炎肆虐全球。（圖／達志影像／美聯社）



