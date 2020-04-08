個案足跡曝光！「連兩天確診都+3」=疫情趨緩？　陳時中曝周日是關鍵

▲本日新增個案關係圖。（圖／陳昱璇製）

記者周亭瑋／綜合報導

國內新冠肺炎確診今（8）日新增3例，為2例境外移入、1例本土，目前累積379例，已有67人解除隔離。《ETtoday新聞雲》記者整理出圖表和時間軸懶人包，帶讀者們快速了解新增個案的身分關係。

另外，針對本土個案（案379），衛生單位已初步掌握接觸者共21人，包括個案同住家人及就醫接觸者等，將持續調查個案是否有其他高風險暴露史，以釐清感染源。

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針對連兩天確診個數明顯減少，是否能代表疫情緩和？對此，指揮官陳時中表示，從這波情況來看，境外移入的威脅在減少中，接下來就是要看連假的群聚，「初步觀察要到禮拜天，大概才能看出趨勢怎麼樣，我們也會持續提高警覺。」

▲國內確診人數累積至379人。（圖／王譯萱製作）

4月8日新增3例：

案例377：20多歲 女性

2019年10月26日前往西班牙讀書，2020年3月22日入境後進行居家檢疫，23日出現喉嚨乾痛及腹瀉症狀，並自行服藥，4月4日地方政府追蹤個案健康狀況時，個案表示持續有流鼻涕及鼻塞情形，且有輕微腹瀉、胸背痛等症狀；因此，由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診。

案例378：60多歲 女性

2月16日至3月29日前往印尼探親，返國後進行居家檢疫，於4月1日出現咳嗽症狀，4月4日因身體不適就醫，經診斷有呼吸困難、發燒、全身倦怠無力及肺炎等情形並收治住院，5日由醫院採檢通報，於今日確診。

案例379：30多歲 女性（本土）

近期無出國史，平時活動地以住家及周邊地區為主。個案於4月4日出現發燒、流鼻水症狀就醫，由醫院採檢通報，於今日確診。

▼確診案例成長圖。（圖／曾梓倩製）