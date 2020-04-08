疫情繼續燒！觀光局「延長禁令」　暫停旅行社出入團到5/31

▲新冠肺炎衝擊，台北車站地下街人潮明顯減少。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，交通部觀光局宣布，持續暫停旅行業組團赴國外旅遊及接待來臺觀光團體入境至5月31日。

觀光局表示，前揭旅客參團赴國外旅遊解約退費原則，依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點(國外旅遊定型化契約第14條)規定辦理。後續將視疫情發展，適時調整公告事宜。

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另觀光局表示，參團旅客取消5月31日以後之國外旅遊行程，其解約退費處理原則，以旅客取消時疫情指揮中心公布之國際疫情及建議等級辦理，並請旅行業者以對旅客有利者為優先考量適用。

觀光局表示，旅客與旅行社間如因疫情影響取消國外旅遊行程，衍生退費爭議，得檢具相關資料先向中華民國旅行業品質保障協會（地址：臺北市民權東路2段9號5樓，電話：02-25995088）申訴調處，倘調處不成，後續得再向觀光局申訴處理。

▲台北故宮過去一天參觀人數平均會有7000至8000人受疫情影響，目前約一天2000人左右，人數銳減近6成，觀光客幾乎都以散客為主，展場幾乎空蕩蕩。（圖／記者呂佳賢攝）

旅遊建議分類

1. 第一級注意(Watch)，民眾應遵守當地的一般預防措施：依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第13點(國外旅遊定型化契約第13條)規定。

2. 第二級警示(Alert)，民眾至當地應採取加強防護措施：依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第15點(國外旅遊定型化契約第15條)規定。



3. 第三級警告(Warning)，民眾避免至當地所有非必要旅遊：依據國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點(國外旅遊定型化契約第14條)規定。