　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

遊樂園只准「5成遊客」進入！達半數發警訊　玩雲霄飛車還要梅花座

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲雲林劍湖山世界遊樂園在連假激情過發出公告，推出週休二日防疫休園。（圖／劍湖山世界樂園提供）

▲主題樂園防疫措施。（圖／劍湖山世界樂園提供）

記者李宜秦／台北報導

為減少感染風險，交通部規劃人流出入管制措施，在防疫期間，國家風景區與主題樂園都將以總量50％為管制門檻，若主題樂園可容納2萬人，防疫期間就只允許1萬人入園，當園內人數達5000人時，則會透過國道交通資訊顯示版發出警告，另外樂園內的室內場所，也必須全面配戴口罩，搭乘雲霄飛車等設施時，遊客也會採梅花座。

觀光局國旅組長莊靜真表示，將依照主題樂園園區面積、承載總量管制人流，以可乘載遊客人數50％為門檻，舉例而言，若主題樂園可容納2萬人，防疫期間就只允許1萬人入園，當園內人數達5000人時，則會透過國道交通資訊顯示版發出警告，遊客可自行判斷是否入園，當人流過多時就會管制，其他人只可在外排隊等候。

請繼續往下閱讀...

莊靜真表示，遊客進入主題樂園前必須量體溫，進入園內的室內空間時，則需要配戴口罩，此外，考慮到樂園設施座位通常都較近，因此園方會採梅花座方式，減少遊客接觸機會，至於是否全面實施戴口罩，則還需討論。

▲劍湖山樂園優惠。（圖／劍湖山提供）

▲觀光局規劃，乘坐樂園設施時需採取梅花座。（圖／劍湖山提供）

莊靜真表示，目前規定主題樂園至少每4小時必須消毒，針對遊客常碰觸到的扶手、座椅、廁所等地清潔，部分樂園更嚴謹，消毒頻率縮短至2小時，她也表示，正與協調主題樂園，將人流管制資訊於官網露出。

莊靜真坦言，其實清明連假期間主題樂園人流不多，且防疫措施相當完善，染疫風險相對較低。交通部長林佳龍日前指出，六大樂園停車場在清明連假期間，停車率最多也只有三成，多數都不到一成。

觀光局技術組長張隆城表示，轄管的國家風景區人流管制方式比照主題樂園，防疫期間也只可容納50％的遊客，且在人流達25％時就會於國道發布警訊，若要進入遊客中心，則必須量體溫、戴口罩，園方也會宣導遊客全面戴口罩，至於是否強制戴口罩，將會配合指揮中心指示。

交通部次長祁文中強調，上述的說明還沒真正定案，僅是昨天跟指揮中心開會時提出的相關意見參考，包含內政部營政署、交通部、農委會等單位，在昨天互相分享做第一次意見交換，因為各單位訂定的措施還有不同門檻的部分，後續會繼續討論更具體做法，並由指揮中心跨部會確定屆時將如何去運作。

ET快訊
安倍晉三推特發文感謝台灣：打贏病毒，一起加油
台灣最大追劇網站「楓林網」遭查禁！警逮2主嫌　凍結6千萬資金
染疫4歲童幼兒園　居家隔離師生「9人出現症狀」3人檢驗中
案379本土病例30歲女清明連假發病！「感染源不明」接觸21
金芭黎台商還在負壓病房「怎篩都陽性」　醫曝「只有這方法」才可
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

教育部超前清查師生連假旅遊史惹議！　陳時中：有特別症狀才會註記

才牽機車1周！熱情老爸「菜瓜布消光式」幫洗車　外觀一曝光…慘炸了

案379本土是「北部30多歲女」　莊人祥：「礙於個人因素」還在調查感染源

日本「很多人戴口罩」確診仍狂飆？　網曝3大致命傷：難挽回

新快篩試劑「15分鐘有結果」未來可普篩？　陳時中曝「考慮關鍵」

「再多1片」盧秀燕籲中央　兩周配售10片上班日都能戴

先生曾去廣東工作！無業30多歲女染疫　清明連假發病「感染源不明」

防疫升級！莿桐鄉農會「5塊錢成本」透明面罩　巧思設計超輕便

不敢承認有去11景點…同事裝傻「無罩上班」　網揭造假心態：風氣太獵巫

柯P喊口罩產量夠「1次開放買28片」　陳時中打臉：這不是總量的問題！

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

陳子玄離婚後稱陳建隆「爸爸」　首吐復合可能「大家很期待」

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

防疫期間意外誘出女兒格鬥天分　「往死裡打」網笑：沒人敢認岳父

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

教育部超前清查師生連假旅遊史惹議！　陳時中：有特別症狀才會註記

才牽機車1周！熱情老爸「菜瓜布消光式」幫洗車　外觀一曝光…慘炸了

案379本土是「北部30多歲女」　莊人祥：「礙於個人因素」還在調查感染源

日本「很多人戴口罩」確診仍狂飆？　網曝3大致命傷：難挽回

新快篩試劑「15分鐘有結果」未來可普篩？　陳時中曝「考慮關鍵」

「再多1片」盧秀燕籲中央　兩周配售10片上班日都能戴

先生曾去廣東工作！無業30多歲女染疫　清明連假發病「感染源不明」

防疫升級！莿桐鄉農會「5塊錢成本」透明面罩　巧思設計超輕便

不敢承認有去11景點…同事裝傻「無罩上班」　網揭造假心態：風氣太獵巫

柯P喊口罩產量夠「1次開放買28片」　陳時中打臉：這不是總量的問題！

廣達旗下柏勝開發COVID-19快篩　12分鐘完成檢測

向趙藤雄、黃崇仁借款2千餘萬卻挪用　張俊宏再遭判6月

「楓林網」2創辦人身分曝！台大碩士畢業年收破2千萬　擁桃園透天豪宅

好玩到無法專心工作！？Riot新作《VALORANT》限制開發人員試玩時間

影片遭疑走光…老公「重播N次檢查」！　「港版瑤瑤」吐真心話：難怪我會嫁給你

韓國瑜出招反罷免！聲請停止執行罷韓投票後　首度公開現身了

教育部超前清查師生連假旅遊史惹議！　陳時中：有特別症狀才會註記

住台灣這3間酒店都能免費租車　BMW X4、絕版Beetle隨你開

才牽機車1周！熱情老爸「菜瓜布消光式」幫洗車　外觀一曝光…慘炸了

柯文哲看電鍋殺菌法：你會用煮飯電鍋煮你的口罩嗎？

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

陳時中全英喊話：將台灣納入WHO

下波鋒面「全台有雨+冷氣團」　吳德榮：北部低溫11度

金芭黎台商至今仍住負壓病房！

內衣廠神發明　總裁堅持留在台灣

國中生認連假出遊...隔天「19位改口」

南韓超市驚見「賣整盒醫療口罩」

4歲染疫童幼兒園「師生7人出現症狀」

快訊／新冠肺炎再添3例「含1例本土」

護理師雲林求職！體檢「疑似懷孕」...院方發2000不錄用

新冠肺炎再新增1例本土！ 30多歲女自行就醫「感染源不明」

「最近急救室爆炸很多都這種」　醫籲若有10點症狀就醫

台人狂捐1.5億有原因　宜蘭小哥曝神父善行

美研究口罩「擋不住」新冠病毒！台大醫回應

更多熱門

相關新聞

電影《流感》現實版？重症患者康復出院

電影《流感》現實版？重症患者康復出院

據南韓中央防疫對策本部7日透露，在SEVERANCE醫院（延世大學醫院）接受治療的2名65歲以上高齡確診「武漢肺炎」新型冠狀病毒患者，在給予治療劑後症狀仍未好轉，但在投入類固醇和「恢復期血漿」治療後，病情有所好轉，現在已康復出院。跟2013年南韓電影《流感》不謀而合。

口罩產能衝1700萬片、N95新機月底上線　曾銘宗：政府應每日公開產能

口罩產能衝1700萬片、N95新機月底上線　曾銘宗：政府應每日公開產能

舞王讚中國球迷卻「不敢回CBA」

舞王讚中國球迷卻「不敢回CBA」

關鍵字：

武漢肺炎主題樂園風景管理區

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝忻徹底失業被目擊「東區咖啡店打零工」！

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

陳時中全英喊話：將台灣納入WHO

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

4款新iPhone規格、售價曝光

劉至翰外遇欠債500萬　前妻遭連累

韓國瑜聲請停止罷免公投5理由曝光：民進黨想沒收2018高雄敗選結果

台中女童遭當街性侵！回家哭訴好痛

謝和弦「女粉絲恩愛陪玩照」外洩！莉婭反咬

愛莉莎莎嗆一隻阿圓道歉片「看起來像假哭」

住院醫聚餐釀群聚感染　院長震怒

韓國瑜反制罷免公投決定打行政訴訟　8日上午正式遞狀聲請終止

川普開譙WHO：拿美國經費卻以中國為中心

更多

最夯影音

更多
Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了
半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面