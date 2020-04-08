遊樂園只准「5成遊客」進入！達半數發警訊　玩雲霄飛車還要梅花座

▲主題樂園防疫措施。（圖／劍湖山世界樂園提供）

記者李宜秦／台北報導

為減少感染風險，交通部規劃人流出入管制措施，在防疫期間，國家風景區與主題樂園都將以總量50％為管制門檻，若主題樂園可容納2萬人，防疫期間就只允許1萬人入園，當園內人數達5000人時，則會透過國道交通資訊顯示版發出警告，另外樂園內的室內場所，也必須全面配戴口罩，搭乘雲霄飛車等設施時，遊客也會採梅花座。

觀光局國旅組長莊靜真表示，將依照主題樂園園區面積、承載總量管制人流，以可乘載遊客人數50％為門檻，舉例而言，若主題樂園可容納2萬人，防疫期間就只允許1萬人入園，當園內人數達5000人時，則會透過國道交通資訊顯示版發出警告，遊客可自行判斷是否入園，當人流過多時就會管制，其他人只可在外排隊等候。

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莊靜真表示，遊客進入主題樂園前必須量體溫，進入園內的室內空間時，則需要配戴口罩，此外，考慮到樂園設施座位通常都較近，因此園方會採梅花座方式，減少遊客接觸機會，至於是否全面實施戴口罩，則還需討論。

▲觀光局規劃，乘坐樂園設施時需採取梅花座。（圖／劍湖山提供）

莊靜真表示，目前規定主題樂園至少每4小時必須消毒，針對遊客常碰觸到的扶手、座椅、廁所等地清潔，部分樂園更嚴謹，消毒頻率縮短至2小時，她也表示，正與協調主題樂園，將人流管制資訊於官網露出。

莊靜真坦言，其實清明連假期間主題樂園人流不多，且防疫措施相當完善，染疫風險相對較低。交通部長林佳龍日前指出，六大樂園停車場在清明連假期間，停車率最多也只有三成，多數都不到一成。

觀光局技術組長張隆城表示，轄管的國家風景區人流管制方式比照主題樂園，防疫期間也只可容納50％的遊客，且在人流達25％時就會於國道發布警訊，若要進入遊客中心，則必須量體溫、戴口罩，園方也會宣導遊客全面戴口罩，至於是否強制戴口罩，將會配合指揮中心指示。

交通部次長祁文中強調，上述的說明還沒真正定案，僅是昨天跟指揮中心開會時提出的相關意見參考，包含內政部營政署、交通部、農委會等單位，在昨天互相分享做第一次意見交換，因為各單位訂定的措施還有不同門檻的部分，後續會繼續討論更具體做法，並由指揮中心跨部會確定屆時將如何去運作。