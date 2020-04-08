　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中俄邊境疫情升高！ 　 武漢解封同天...這座小城「進入警戒狀態」　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼黑龍江,綏芬河。（圖／翻攝　中新社、微博　今日綏芬河）

▲黑龍江綏芬河所有社區8日開始實行封閉式管理。（圖／翻攝　微博　今日綏芬河）

記者任以芳／綜合報導

大陸武漢今天才解封，同一時間，黑龍江邊境小城綏芬河疫情升高！當地政府最新宣布，所有社區8日6時起實行封閉管理。因為來自俄羅斯境外輸入快速上升，成為小城的防疫破口。

▲▼ 黑龍江,綏芬河。（圖／翻攝　綏芬河防疫指揮中心）

▲黑龍江綏芬河市最新防疫公告（圖／翻攝　綏芬河防疫指揮中心）

據了解，綏芬河人口不到七萬。最新數據，已經有62例確診病例，所有病例全來自俄羅斯境外輸入的大陸籍人員，引起居民憂心。當地疫情指揮中心最新通告，要求綏芬河所有社區封閉管理，社區居民每戶可每3天派出一人外出購買生活必需品，限定當天返回，進出社區人員按通行證登記+掃碼+測溫+戴口罩管理。

綏芬河市位於大陸黑龍江省東南部，轄區面積460平方公里，總人口7萬，為牡丹江管轄的縣級市。綏芬河市與俄羅斯濱海邊疆區接壤，邊境線長27公里，有公路、鐵路兩個國家一類口岸。此前，當地沒有任何本土確診病例。

▲▼黑龍江,綏芬河。（圖／翻攝　中新社、微博　今日綏芬河）

▲黑龍江綏芬河暫時關閉，開放時間另行通知。（圖／翻攝　微博　今日綏芬河）

隨著境外輸入病例增加，日前中國駐海參威總領事館發布新消息，「強烈建議中國公民慎重出行，慎重評估回來路線，嚴防交叉感染。」綏芬河當地政府也表示，公路口岸檢驗檢疫能力和市區隔離檢測能力已超過極限。

黑龍江口岸辦公室與俄羅斯聯邦國家政府機構項目建設和使用管理局海參威（Vladivostok）分局舉行緊急會議。雙方商定，「綏芬河-波格拉尼奇內公路口岸旅檢通道，4月7日到4月13日臨時關閉，恢復開關日期另行商定。」另外，克拉斯基諾—琿春、波爾塔夫卡—東寧，一共3對中俄公路客運口岸全部關閉。大陸官方陸續派出120名醫護人員馳援綏芬河，全力防堵疫情擴散。

▲▼內蒙中俄邊境滿州里口岸8日晚上八點也臨時關閉。（圖／記者任以芳攝）

▲內蒙中俄邊境，滿州里口岸8日晚上八點也臨時關閉。（圖／記者任以芳攝）

由於，大陸內蒙古自治區也緊鄰俄羅斯，根據滿洲里市最新消息指出，考量滿洲里公路口岸入境人員驟增，檢驗檢疫能力和市區隔離檢測能力已超過極限，「滿洲里—後貝加爾斯克公路口岸客運通道8日晚上八點臨時關閉。」恢復開關日期另行公告。

ET快訊
再起訴4罪！台商拒檢疫衝機場..大鬧防疫計程車還襲警遭罰百萬
國中生認連假出遊...隔天「19位改口」　老師傻眼：家長打來
卡在馬爾地夫不准走！南非夫妻「獨佔五星Villa」蜜月度到崩
確診4歲童發燒還去上課！謝震武震怒開罵父母：一定要這個樣嗎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／武漢封城76天大事紀　全城人等待「1814小時」的一天

中俄邊境疫情升高！ 　 武漢解封同天...這座小城「進入警戒狀態」　

2萬「無症狀感染者」趴趴走！　專家點出「武漢解封」潛在危機

不爽行員鄙視　一天內轉走上億存款...行長嚇傻關切

遇到事情就安撫！　胡錫進揭中國政府「裝」無所不能…要走實事求是路線

酒醉男大鬧被「膠布封嘴19圈」　警回座位滑手機...一踢沒反應了！

陸生想返台上課　陸教育部：台灣片面強調防疫「罔顧就學權利」

鞏固中印邊疆運補　川藏鐵路拉林段47條隧道貫通、2021年通車

武漢解封「這地方最難回」　飛機未開放、申報健康才可購車票

香港小姐48年來首度停辦！主辦：佳麗戴口罩是難題

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

陳子玄離婚後稱陳建隆「爸爸」　首吐復合可能「大家很期待」

1家6口棄養路邊！柴犬媽遭毆打 右眼萎縮滲血...視線離不開小黑寶

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

防疫期間意外誘出女兒格鬥天分　「往死裡打」網笑：沒人敢認岳父

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

影／武漢封城76天大事紀　全城人等待「1814小時」的一天

中俄邊境疫情升高！ 　 武漢解封同天...這座小城「進入警戒狀態」　

2萬「無症狀感染者」趴趴走！　專家點出「武漢解封」潛在危機

不爽行員鄙視　一天內轉走上億存款...行長嚇傻關切

遇到事情就安撫！　胡錫進揭中國政府「裝」無所不能…要走實事求是路線

酒醉男大鬧被「膠布封嘴19圈」　警回座位滑手機...一踢沒反應了！

陸生想返台上課　陸教育部：台灣片面強調防疫「罔顧就學權利」

鞏固中印邊疆運補　川藏鐵路拉林段47條隧道貫通、2021年通車

武漢解封「這地方最難回」　飛機未開放、申報健康才可購車票

香港小姐48年來首度停辦！主辦：佳麗戴口罩是難題

撰文馬英九收獻金2億　更一審逆轉！名嘴陳敏鳳判賠60萬+登報道歉

防疫期間更需要廣告？　經濟衰退品牌商的因應之道

內政部視訊會議急煞車　徐國勇憂軟體「開後門」拒用ZOOM

江啟臣親點退將臧幼俠接任黃復興黨部主委　金恩慶改聘特別顧問

落實垃圾不落地　台南市環保局擴大執法

華山分屍魔二審逃死遭罵翻　高院發聲明澄清半小時後又下架

電影《流感》現實版？韓重症患者經「血漿治療」康復出院成首例

撞臉星野源＋林昶佐！　他cover被阿信推爆...驚人明星臉曝光

中職／潘威倫會簽嗎？　統一獅開出2年約平均50萬以上

居家檢疫還想跑！惡劣台商「大鬧防疫計程車」　雄檢今再依4罪起訴

大陸熱門新聞

生前畫面曝光！護理師3採陰性突逝　空姐曾擁抱：辛苦了

3採陰性！女護士突心臟驟停病逝

封城76天終解禁　武漢台人盼回家

武漢「封城76天」宣布解封　首批離漢車流

「這兩個國家如爆發疫情」　張文宏：將是人類災難！

假消息「強迫義方回購捐贈物資」！陸外交部回應

回家陌生車標！爸衝下一看...2兒「拔斷」14部名車

38歲男刺傷兩人後墮樓亡　傷者是死者前妻及現任丈夫

清純妹高中照成不雅片主角！勇敢露臉指控

怎分辨是「無症狀感染者」　陸專家：注意早期沉默型輕狀

武漢解封「5.5萬人離開」　首班乘客：等很久了！

武漢解封　2萬無症狀感染者將趴趴走

沉迷手遊！小兄妹牽手跳4樓重傷　9歲妹：感覺不會死

李文輝：將助滬台商拓展線上銷售

更多熱門

相關新聞

沙、俄本周談判油價先放話　除非美國加入否則不減產

沙、俄本周談判油價先放話　除非美國加入否則不減產

儘管沙烏地阿拉伯、俄羅斯及其他的油國組織 ( OPEC)成員國有意重回談判桌，商討石油減產事宜，但這些產油國表示，除非美國及其他幾個非OPEC成員國也加入限產談判行列，否則不會在本周的談判中同意大幅削減原油產量。

俄防疫指揮部：新增確診1154例

俄防疫指揮部：新增確診1154例

醫師夫嫌5鄰居太吵鬧　「抄獵槍激烈狙擊」孕婦慘一屍2命

醫師夫嫌5鄰居太吵鬧　「抄獵槍激烈狙擊」孕婦慘一屍2命

黑龍江6天內48名SU1700航班乘客確診

黑龍江6天內48名SU1700航班乘客確診

可發射核彈！ 俄製2S7M自走榴彈砲完成現代化升級

可發射核彈！ 俄製2S7M自走榴彈砲完成現代化升級

關鍵字：

黑龍江邊境小城綏芬河俄羅斯境外輸入口岸防疫破口海參威社區封閉

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

謝忻徹底失業被目擊「東區咖啡店打零工」！

即／台中6歲女公園玩耍遭性侵　里長帶人抓綠衣狼

即／6歲女遭性侵！台中狼身分曝光：已婚有孩子

強冷空氣+輻射冷卻下周爆冷探11℃

陳時中全英喊話：將台灣納入WHO

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

劉至翰外遇欠債500萬　前妻遭連累

韓國瑜聲請停止罷免公投5理由曝光：民進黨想沒收2018高雄敗選結果

謝和弦「女粉絲恩愛陪玩照」外洩！莉婭反咬

住院醫聚餐釀群聚感染　院長震怒

4款新iPhone規格、售價曝光

台中女童遭當街性侵！回家哭訴好痛

韓國瑜反制罷免公投決定打行政訴訟　8日上午正式遞狀聲請終止

愛莉莎莎嗆一隻阿圓道歉片「看起來像假哭」

川普開譙WHO：拿美國經費卻以中國為中心

更多

最夯影音

更多
Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了

Neinei、Max不同意爸媽出國玩！　吳尊「靠一招說服」孩子答應了
半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

半夜被抱醒...噁男狂磨「妳門沒關」　新竹妹看監視器崩潰：真的快吐了

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

男神蘇志燮結婚了！　娶回小17歲主播女友

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

援助義大利疫情！6天捐款破1.2億 台人愛心狂湧...呂若瑟神父「喊停」

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

性侵勒斃「割乳做標本」！華山分屍案犯二審改判無期徒刑

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面