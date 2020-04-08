中俄邊境疫情升高！ 　 武漢解封同天...這座小城「進入警戒狀態」　

▲黑龍江綏芬河所有社區8日開始實行封閉式管理。（圖／翻攝 微博 今日綏芬河）

記者任以芳／綜合報導

大陸武漢今天才解封，同一時間，黑龍江邊境小城綏芬河疫情升高！當地政府最新宣布，所有社區8日6時起實行封閉管理。因為來自俄羅斯境外輸入快速上升，成為小城的防疫破口。

▲黑龍江綏芬河市最新防疫公告（圖／翻攝 綏芬河防疫指揮中心）

據了解，綏芬河人口不到七萬。最新數據，已經有62例確診病例，所有病例全來自俄羅斯境外輸入的大陸籍人員，引起居民憂心。當地疫情指揮中心最新通告，要求綏芬河所有社區封閉管理，社區居民每戶可每3天派出一人外出購買生活必需品，限定當天返回，進出社區人員按通行證登記+掃碼+測溫+戴口罩管理。

綏芬河市位於大陸黑龍江省東南部，轄區面積460平方公里，總人口7萬，為牡丹江管轄的縣級市。綏芬河市與俄羅斯濱海邊疆區接壤，邊境線長27公里，有公路、鐵路兩個國家一類口岸。此前，當地沒有任何本土確診病例。





▲黑龍江綏芬河暫時關閉，開放時間另行通知。（圖／翻攝 微博 今日綏芬河）

隨著境外輸入病例增加，日前中國駐海參威總領事館發布新消息，「強烈建議中國公民慎重出行，慎重評估回來路線，嚴防交叉感染。」綏芬河當地政府也表示，公路口岸檢驗檢疫能力和市區隔離檢測能力已超過極限。

黑龍江口岸辦公室與俄羅斯聯邦國家政府機構項目建設和使用管理局海參威（Vladivostok）分局舉行緊急會議。雙方商定，「綏芬河-波格拉尼奇內公路口岸旅檢通道，4月7日到4月13日臨時關閉，恢復開關日期另行商定。」另外，克拉斯基諾—琿春、波爾塔夫卡—東寧，一共3對中俄公路客運口岸全部關閉。大陸官方陸續派出120名醫護人員馳援綏芬河，全力防堵疫情擴散。

▲內蒙中俄邊境，滿州里口岸8日晚上八點也臨時關閉。（圖／記者任以芳攝）

由於，大陸內蒙古自治區也緊鄰俄羅斯，根據滿洲里市最新消息指出，考量滿洲里公路口岸入境人員驟增，檢驗檢疫能力和市區隔離檢測能力已超過極限，「滿洲里—後貝加爾斯克公路口岸客運通道8日晚上八點臨時關閉。」恢復開關日期另行公告。