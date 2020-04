可鎖定金正恩坐駕空襲　駐韓美軍增加部署6架灰鷹無人機

▲▼灰鷹-ER無人攻擊機是由MQ-1「掠奪者」(Predator)升級而來。(圖/翻攝自美國陸軍官網)

記者楊庭蒝/綜合報導

根據《朝鮮日報》在6日報導,美軍將在9月增加部署6架灰鷹無人機,總數達到12架。駐韓美軍在2018年舉辦了灰鷹中隊的成立儀式,初期預計部署9至12架最新型偵察、攻擊無人機「灰鷹-ER」(Gray Eagle Extended Range,GE-ER)至南韓群山空軍基地,但因為相關預算被挪用於建設美墨邊界牆,導致計畫受到推遲。

灰鷹無人機長8公尺,寬17公尺,具有自動起降系統(ATLS),可在無需任何操作員干預的情況下起飛,可連續飛行30小時,最高時速達167節(約時速309公里),可在離地7.6公里的高空中,對長達400公里的作戰區域進行監視與情報蒐集,相當於可包含北韓首都平壤在內大部分的領土範圍。

