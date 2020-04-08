可鎖定金正恩坐駕空襲　駐韓美軍增加部署6架灰鷹無人機

▲▼灰鷹-ER無人攻擊機是由MQ-1「掠奪者」（Predator）升級而來。（圖／翻攝自美國陸軍官網）

記者楊庭蒝／綜合報導

根據《朝鮮日報》在6日報導，美軍將在9月增加部署6架灰鷹無人機，總數達到12架。駐韓美軍在2018年舉辦了灰鷹中隊的成立儀式，初期預計部署9至12架最新型偵察、攻擊無人機「灰鷹-ER」（Gray Eagle Extended Range，GE-ER）至南韓群山空軍基地，但因為相關預算被挪用於建設美墨邊界牆，導致計畫受到推遲。

灰鷹無人機長8公尺，寬17公尺，具有自動起降系統（ATLS），可在無需任何操作員干預的情況下起飛，可連續飛行30小時，最高時速達167節（約時速309公里），可在離地7.6公里的高空中，對長達400公里的作戰區域進行監視與情報蒐集，相當於可包含北韓首都平壤在內大部分的領土範圍。

"A source on Sunday said six Gray Eagle Extended Range (GE-ER) drones will be deployed at a USFK air base in Gunsan, North Jeolla Province in September." https://t.co/qAVbXVgkOZ — NorthKoreaRealTime (@BuckTurgidson79) April 6, 2020

除了偵蒐能力之外，灰鷹無人機還具備了精密打擊能力，可掛載AGM-114地獄火飛彈和GBU-44／B蝰蛇打擊導彈，執行類似於美國在今（2020）年初使用無人機擊殺伊朗少將蘇萊曼尼（Qasem Soleimani）的行動，在緊急情況下不僅能夠對北韓導彈發射場的瞭望台、移動式導彈發射架等關鍵設施進行打擊之外，也能鎖定金正恩等北韓首腦乘坐的車輛，進一步進行空襲

外界認為，灰鷹無人機的增加部署行為，有針對「無核化協議」談判停滯不前的問題，釋放一定的壓力，但對於《朝鮮日報》的報導，駐韓美軍並沒有出面證實。