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越南249例確診0死亡　大展口罩外交向歐洲5國捐55萬片

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▲▼越南,胡志明市,新冠肺炎。（圖／路透）

▲越南胡志明市一處市場提供製作塑膠面罩的服務。（圖／路透）

記者楊庭蒝／綜合報導

越南在7日向5個歐洲國家捐贈共55萬個口罩，分別是英國、法國、德國、義大利和德國，用以支援對抗新冠肺炎疫情。越南外交部副部長陶安·昂（TôAnhDũng）在首都河內 (Hà Nội)舉行的交付儀式上表示，越南能夠體會新冠肺炎給全世界帶來的損失，尤其歐洲國家，所以決定盡自己的一份力量，幫助大家對抗疫情。

目前越南境內累積有249例新冠肺炎確診病例，沒有死亡病例出現，當局上週要求口罩供應商加快生產速度，期望可以達到日產500萬片的目標。除了捐贈口罩給歐洲5個國家之外，越南也向中國、柬埔寨和寮國等國捐贈口罩和其他醫療設備。

根據越南媒體 Vietnamnews 報導，陶安指出，各國加強國際合作，是保護人民的健康和福祉以及努力減少新型冠狀病毒影響的重要因素，「越南始終承諾，將隨時與所有國家和國際社會進行協調、交流經驗並合作。」

歐盟方面大力讚賞越南的行為，在致力於國內抗疫行動之餘，也不忘對國際社會作出貢獻，非常感謝越南政府和人民的協助。英國駐越南大使加雷斯·沃德（Gareth Ward）也在Twitter上感謝陶安，「祝福所有越南的醫護人員都可以順心如意。」

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