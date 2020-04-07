緬甸防疫不過春節　 仰光省頒布「禁足令」為期9天

▲ 緬甸人認為水是純淨的象徵，是生命的源頭，是萬物之神，因此在過年時，除了一早起來沐浴淨身、盛裝打扮，還呼朋引伴，前往僧寺佛像前，舉行浴佛禮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



實習記者劉雪兒／綜合報導

新冠肺炎至今未出現拐點，緬甸仰光省政府近日頒布禁足令，要求居民在潑水節期間，除了健康醫療需求和購買食物之外都不得出門，而實施時間從10日開始，為期9天。值得一提的是，緬甸累積確診22例，死亡1例。

根據《緬華網》報導，除了禁足令之外，政府還限制省內的交通運營，許多公車將暫停營運。仰光北奧格拉巴鎮區區長也告知居民，今年潑水節取消，不要私下組織或參加任何的娛樂活動。

據悉，另外一個省市曼德勒的政府近日宣佈，當地的長途汽車站將從7日凌晨禁止客車進入，而所有的長途巴士只能載百分之五十的乘客。此外，他們還表示，如果疫情持續嚴重到不得已關閉藥店和超市時，將會使用大型車輛向居民提供藥品和食物。

緬甸潑水節是緬曆的春節，是一年所有節慶中最重要的一個活動，而潑水方式有等級之分，對待長輩通常以枝葉沾水輕灑幾滴，意思到即可；另一種則是瘋狂的大潑水，而被潑的人還不能躲，否則就會躲掉福氣；另外一種是年輕男子也會藉「潑水」對心儀的女子一表衷情，傾訴愛慕之意。