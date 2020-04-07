疫情時期開銷變少了！網有感「待在家無痛省錢」…他曝：上個月少花2萬

▲大賣場購物人潮比以往少。（圖／記者楊詩益攝）



記者黃可昀／綜合報導

自新冠肺炎爆發以來，各國疫情都受到劇烈衝擊，甚至連國人的消費習慣也改變。一名網友好奇，大家這幾個月真的有「減少消費」嗎？還是因為疫情，買了很多民生用品與糧食回家囤，反而開銷比之前更大？

原PO在PTT表示，不討論取消出國所省下的錢，在沒有被裁員或放無薪假的前提下，「大家的日常消費，有因為疫情而變少嗎？」現在大部分的人下班、放學就是回家，減少在外頭感染風險，少了先前聚餐、看電影等娛樂行為，照理來說應該會更省錢。

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▲很多人下班或放假就待在家防疫，減少消費機會。（示意圖／翻攝自pakutaso）



大部分網友指出，疫情關係減少出門頻率，不知不覺開銷就變小了，「我阿 ，少出門當然消費就少了」、「以前假日沒事逛街都會帶一些東西回家，現在直接不出門當然消費少很多，喔對還有餐廳，假日逛街還會順便餐廳吃飯，現在也沒了」、「沒刻意省但上個月比平均少2萬，少跑賣場的關係」、「有啊！睫毛不種、指甲不做，這兩個很密閉空間消費，防疫順便省錢」、「開始自己煮省很多」。

也有一部分的人認為，現在網路購物很發達，待在家反而沒事就會逛網拍，所以開銷並沒減少，甚至還比以前更多，「消費都跑去線上刷信用卡了」、「平常一個月只花15K，現在還是一樣」、「沒有，反而增加，瘋狂網購爽死pchome。」