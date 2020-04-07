染疫4歲童幼兒園　居家隔離師生「7人出現症狀」接受採檢

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內昨日公布一例新冠肺炎本土病例是4歲幼童，也造成首起公立幼兒園停課。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，該幼兒園總計匡列121名接觸者，其中7例出現症狀接受採檢，目前已知1例陰性，其餘等待結果中。

根據指揮中心資料，該名4歲幼童（案365）是先前確診美國返台家庭群聚個案（案343、案356）的4歲孫子。個案在3月25日出現發燒症狀，幼兒園導師讓他待在單獨隔離空間後被家人接回，到了4月2日個案奶奶檢驗陽性，經衛生單位進行接觸者採檢確診，3/25至4/1曾上課4天半。

請繼續往下閱讀...

莊人祥昨表示，這名幼童的同住家人共有5人，除爺爺奶奶外其餘家人檢驗陰性，至於幼兒園接觸者匡列121人，包含老師、廚工、同班同學共38人需居家隔離，另有不同班師生等一般接觸者83人自主健康管理，幼兒園4個班全面停課兩週。

莊人祥今受訪指出，居家隔離接觸者38人當中有7人出現症狀接受採檢，1人檢驗陰性，其餘檢驗結果尚未出爐。

根據指揮中心資料，案356（爺爺）曾於2月23日至3月17日至美國工作，返國至今無不適症狀，經衛生單位進行接觸者採檢，於昨（5）日確診，先前確診的妻子（案343、奶奶）則為相關家庭群聚。