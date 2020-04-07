全球確診破133萬！　陸軍方拋重磅：已發現「個別健康人攜帶病毒」

▲中國軍方援鄂前方專家組組長、解放軍總醫院呼吸科專家劉又寧。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

截至7日上午6點，全球新冠肺炎累計133萬7749例確診、7萬4476死、27萬6259例痊癒。中國軍方援鄂前方專家組組長、解放軍總醫院呼吸科專家劉又寧6日晚接受採訪時憂心表示，「隨著疫情的延長，實際上我們已經發現了個別健康人是攜帶病毒的。」

據《北京日報》報導，劉又寧指出，軍隊的診療方案中，強調抗體的「金標準」的檢測。他表示，「首先肯定核酸檢測是一個很重要的手段，但核酸檢測的本質只是發現病毒在哪兒，病毒有沒有活性、有沒有傳染性是不知道的，嚴格來說，核酸檢測陽性並不證明就是感染，隨著疫情的延長，實際上我們已經發現了個別健康人是攜帶病毒的。」

劉又寧進一步解釋，「抗體是病毒肯定在那兒，而且引起全身的反應，所以抗體增高，說明宿主確實是有感染了，當然抗體有IgM和IgG；IgG這種抗體產生得比較晚，但假設兩周以後有4倍的增高或者4倍的變化，這個病人是能確診的，這種診斷是別人推翻不了的，所以我們把這種診斷稱為『金標準』。」

他強調，但是這個診斷也有缺陷，它往往是回顧性的，發病兩周後才發現，因此核酸檢測還是很重要的。

此外，美國北岸大學醫院（North Shore University Hospital）加護病房（ICU）主任周秋萍日前透露，在紐約有不止一位年輕的病人自己走進急診室，但是48小時之內就病故了。對此，劉又寧回應，「這個我沒有辦法解釋，這種現象在我們國家是非常少見的，美國為何能出現這種現象，是病毒有區別？我們不知道，大家關注一下就可以了。」

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