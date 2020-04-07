歐美未嚴格執行「封城」！鍾南山強調「這樣根本沒用」…3點關鍵要遵守

▲武漢封城。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

中國宣佈各省「清零」、武漢4月8日解封，武漢肺炎疫情卻在歐美各國竄燒，疫情爆發潮相差2個月。鍾南山上周五（3日）接受媒體專訪時表示，歐美一些國家採取的「封城」措施並不奏效，因為它們並沒有嚴格執行封城的具體措施，並非真正的封城。

他表示，封城也不是關上城門後，一切萬事大吉，在城裡鶯歌燕舞，而是要以社區為中心，一絲不苟地做到不聚會、不聚餐、不聚集。

「沒有人能阻止、切斷這種疾病的傳播或感染，但我們可以盡最大努力抑制這種疾病的傳播，這就是中國的成功所在，」鍾南山進一步解釋，「中國這麼做，能出效果，原則上其他國家也可以做到。」

全球已有過百萬人確診新冠肺炎，大陸疫情防控進入「外防輸入、內防反彈」的關鍵階段。日前，大陸國家衞健委高級別專家組組長鍾南山近日通過世界衞生組織再一次呼籲，民眾不管在居家、公司或公共場所，仍要保持一定距離，不要參加群眾集會及聚餐。

鍾南山強調，疫情經三個月努力得到一定程度上的控制，大陸的危險區域級數也都降低，但目前仍需特別注意境外輸入病例產生更多感染的問題，「病毒感染主要是通過飛沫及密切接觸而傳播，民眾千萬不要去人多的地方，在社交場合上與他人保持至少一米距離，就能夠有助保持疾病不傳染更多的人，阻止第二波，甚至是第三波的疫情發生。」

►戴口罩也要記得保養

