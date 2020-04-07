高級救護技術員陳進嘉　高中中央警察大學消佐班

▲第二消防大隊第二分隊隊員陳建嘉（圖左）考上中央警察大學2020年消佐班。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中央警察大學2020年消佐班第24期第2類考試日前放榜，嘉義市政府消防局第二消防大隊第二分隊隊員陳建嘉以優異的成績順利上榜，陳員利用公務繁忙之餘仍不忘進修精進自我，實屬難能可貴。



陳建嘉2002年畢業於臺灣警察專科學校專科第19期消防安全科，並分發於台北市政府消防局服務，於2015年調回嘉義市服務；除具備救助、救生員及火災搶救等救災專業技能證照外，更是受過1,280小時之高級救護技術員（EMTP），擁有過人之緊急救護專業技術外更擔任市府消防局「危急個案品質管理小組」成員，在消防安全檢查上更具有消防設備士專業證照。工作上表現任優異傑出，因此並於2018年支援警察專科學校擔任借調區隊長。

第二分隊分隊長江品穎表示，陳員在現今繁忙的外勤工作之餘仍能刻苦自修，利用時間充實自我實屬不易，尤其因應2019冠狀病毒防役期間，具有高級救護技術員（EMTP）證照的陳員更擔任起協助指導分隊防疫各項措施的角色，讓同仁在緊急救護出勤時更能建立保護自我之意識及落實執行消毒感控作為，堪為同仁榜樣及表率。

陳員在專業領域上持續充實自已，畢業迄今參加多次警察大學考試，今年高中僅有10位名額的消佐班，脫穎而出真是要下足苦心。

▲第二消防大隊第二分隊隊員陳建嘉（圖／記者翁伊森翻攝）

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