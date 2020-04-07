　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

高級救護技術員陳進嘉　高中中央警察大學消佐班

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲第二消防大隊第二分隊隊員陳建嘉考上中央警察大學2020年消佐班。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲第二消防大隊第二分隊隊員陳建嘉（圖左）考上中央警察大學2020年消佐班。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中央警察大學2020年消佐班第24期第2類考試日前放榜，嘉義市政府消防局第二消防大隊第二分隊隊員陳建嘉以優異的成績順利上榜，陳員利用公務繁忙之餘仍不忘進修精進自我，實屬難能可貴。


陳建嘉2002年畢業於臺灣警察專科學校專科第19期消防安全科，並分發於台北市政府消防局服務，於2015年調回嘉義市服務；除具備救助、救生員及火災搶救等救災專業技能證照外，更是受過1,280小時之高級救護技術員（EMTP），擁有過人之緊急救護專業技術外更擔任市府消防局「危急個案品質管理小組」成員，在消防安全檢查上更具有消防設備士專業證照。工作上表現任優異傑出，因此並於2018年支援警察專科學校擔任借調區隊長。

第二分隊分隊長江品穎表示，陳員在現今繁忙的外勤工作之餘仍能刻苦自修，利用時間充實自我實屬不易，尤其因應2019冠狀病毒防役期間，具有高級救護技術員（EMTP）證照的陳員更擔任起協助指導分隊防疫各項措施的角色，讓同仁在緊急救護出勤時更能建立保護自我之意識及落實執行消毒感控作為，堪為同仁榜樣及表率。

陳員在專業領域上持續充實自已，畢業迄今參加多次警察大學考試，今年高中僅有10位名額的消佐班，脫穎而出真是要下足苦心。

▲第二消防大隊第二分隊隊員陳建嘉考上中央警察大學2020年消佐班。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲第二消防大隊第二分隊隊員陳建嘉（圖／記者翁伊森翻攝）

►有75%酒精，必備必買必囤！！

ET快訊
羅志祥揪妹開趴！　周揚青曬美照「吐10字」發聲了
譚德塞推文關心英相強生　網狂轟：怎沒被開除還在演戲？
罷韓二階門檻過關！有效連署37.7萬份　預計投票日出爐
快訊／轎車墜屏東雙園大橋！　1人拋飛車外躺沙洲
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高級救護技術員陳進嘉　高中中央警察大學消佐班

「保持社交距離」　嘉義市轉運站搭車即日起全面配戴口罩

長榮文苑酒店等六旅宿業者　響應嘉縣「安心旅館」　

天空不再雜亂無章　嘉市路平、天際線及孔蓋地下化　

避免院內感染各醫院實施門禁管制　台東衛生局：違者最高罰1.5萬

超有愛！1大把「西洋芹」重4斤義賣10元　南投農民載整輛100箱做公益

台東縣游泳池及溫泉水質檢測　共計50處合格

興觀光旺地方　南投縣投入1500萬改善水里及信義熱門景點設施

轎車下匝道前突熄火　中市交大重機勇擋後方來車

竹市府共體時艱　果菜公司與漁港直銷中心攤商減租3成

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

驚喜替媽慶生...媽感動：沒給什麼　他暖心回：有！你把我生下來呀❤

有夠落漆！橘貓給同伴哈氣下馬威 想逃跑「爪子勾住」２喵互看超尷尬

祐榮VS.旻浩VS.認哥三版《Heartbeat》　趙權穿「19cm沒後跟」高跟鞋熱舞！

《青你2》Ella神模仿女學員歌聲 全場超驚訝：好像喔！！

老司機嬤跟孫女玩四字台語接龍　狂講超母湯詞語...網：完全笑噴

高級救護技術員陳進嘉　高中中央警察大學消佐班

「保持社交距離」　嘉義市轉運站搭車即日起全面配戴口罩

長榮文苑酒店等六旅宿業者　響應嘉縣「安心旅館」　

天空不再雜亂無章　嘉市路平、天際線及孔蓋地下化　

避免院內感染各醫院實施門禁管制　台東衛生局：違者最高罰1.5萬

超有愛！1大把「西洋芹」重4斤義賣10元　南投農民載整輛100箱做公益

台東縣游泳池及溫泉水質檢測　共計50處合格

興觀光旺地方　南投縣投入1500萬改善水里及信義熱門景點設施

轎車下匝道前突熄火　中市交大重機勇擋後方來車

竹市府共體時艱　果菜公司與漁港直銷中心攤商減租3成

疫情下全球掀金融業股利停發潮？　金管會：不跟進

中國排外情緒上升？陸外交部：反對一切形式的歧視和偏見

華西街房東新花招　低店租加送行銷方案！官網、粉專全都送

中職／猿隊開季帶9投手　重用左投林逸翔、劉昱言

越窮感染肺炎機率越高　西班牙貧困區比富裕區嚴重7倍

海豚直升機墜小港機場！白煙狂冒嚇壞人...隊長曝「重摔原因」：非天候因素

GAP宣布停止生產秋季商品　為緩解疫情不惜採嚴厲手段

高級救護技術員陳進嘉　高中中央警察大學消佐班

央行3月外匯存底4,803.85億美元　續創新高

「以為同業搶客」衝上去爆打　台南轉運站鬥毆案3嫌送辦

18歲爆乳妹未戴安全帽蛇行亂衝　遭開7罰單嗆「廢物警察我XX娘」

地方熱門新聞

百萬打造文創園區　3個月就要停業

C-Bike走入歷史！YouBike進軍高雄　

學霸哥等人發起愛心送暖　為醫護人員加油打氣

即／台鐵莒光號雲林撞擊！小客車1人受困

吳肇鑫批連假人潮　員工狠打臉

新北4中年人「搭車不戴罩」　警方帶走

法籍旅人單車遊南迴又累又渴　台東警伸援手

黃偉哲大推將軍蘆筍美味健康

因應連假結束防疫　金門縣準備好了

嘉檢解剖死者發現肺部異常　檢體送驗陰性

台中5歲童酒測　臉色發白、不斷發抖

西螺鎮農會「黃金米粽」　今年停售

嚴守防疫成果！各縣市「彈性上班」一覽

西螺農會辦DIY料理推廣　民眾免費參與

更多熱門

關鍵字：

高級救護技術員陳進嘉中央警察大學消佐班

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥宜蘭「私約20個大胸妹」開趴！鴛鴦戲水狂歡片外洩

家長否認連假出遊！開課竟一半學生舉手

快訊／男神蘇志燮結婚了！

超甜女友「每晚都要」高中生累爆

「不少民眾開始出國旅遊」醫預言曝：輕忽這場世紀大災難

5歲男童肺炎「收治負壓病房」　指揮中心回應了

拳王19歲女兒「怒捅小三」吃牢飯

即／英國首相強生被送入加護病房

30K女會計A走公司1億　4年買10幢房

陳喬恩41歲生日收41個禮物！

2嫩妹高鐵摘口罩吃飯！男子氣炸動手

南韓超市驚見「賣整盒醫療口罩」

66萬訂閱網紅竊盜判刑　收入意外曝光

接客被逮！E級陸妹：想成為台灣媳婦

更／川普：強生進ICU代表情況很嚴重

更多

最夯影音

更多
新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～

新竹最豪華懶人露營一泊4食！頂級和牛、獨立衛浴超享受～
《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

《青你2》劉雨昕popping、賣萌都可以　中性外表受爭議：我要做自己！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

網紅彥婷「交往7年半」男友下跪求婚　感動落淚喊：我願意願意！

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

在家找樂子...玩超ㄎ一ㄤ角色扮演 網紅翻唱迪士尼經典曲變「防疫歌」

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

閃瞎！網紅情侶愛情長跑7年193天 男友驚喜求婚...她秒落淚：我願意

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面