南投中寮環鄉道路拓寬工程　縣府砸2.6億配合款拚111年完工

▲▼南投縣中寮環鄉道路拓寬工程，縣府砸2.6億配合款，將3年工程縮知為2期，拚民國111年全線完工。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

總長8.54公里投22接投26線，串連中寮鄉南北的環鄉道路拓寬工程，中寮鄉清水村起點到觀音亭長約2.4公里，預算達4億餘元的第一期工程，已率先規劃完成，縣府將趕在明年底前取得用地並發包，預計111年8月完工。

南投縣長林明溱6日親赴清水村集會所參加第一期工程說明會，包括中寮鄉長廖宜賢及眾多民代秘書與村民都出席。面對中寮鄉親，林縣長強調，中寮環鄉道路拓寬總共要花費高達13億元，縣府光第一期4億多元的工程，就要籌措7700多萬元配合款，剩下的還要再配合1.8億多元，等於未來2年多為了這條中寮鄉的重要道路拓寬，縣府就得

砸下2.6億元。

縣長林明溱表示，雖然中央前瞻計畫生活圈補助經費充裕，但是許多縣市籌不出高達2成的配合款，對前瞻補助只能望而不及，中寮鄉環鄉道路原規劃分3期拓寬，獲列前瞻補助補助縮減為2期，且都需在111年底以前完工，否則補助將被收回。

也就是說，屬於前瞻生活圈工程的中寮鄉環鄉道路拓寬，只要來不及在111年底做完，縣府就要被迫承擔約13億元的全部經費。林明溱表示，縣府重視建設，且偏鄉、都會無異的堅持下，勇敢挑下這麼大的風險重擔，只希望鄉民，尤其是用地地主大力配合縣府，越快取得拓寬用地，就能越早動工，免除中央補助被收回的壓力。

清水村村長卓金棟等多名村民，也在說明會反映，希望縣府合理價購、補償道路用地及地上物，並一併將沿線易崩塌邊坡改善。縣府工務處指出，縣府已將地上物補償費標準調高，也會依照實價登錄平均算出最接近市價的購地金額，積極優先與用地地主「協議價購」土地，一旦順利百分百協議價購取得用地，將會比採用徵收方式，減少許多

流程與時間，對必須趕在111年底前全線完工的中寮環鄉道工程，是最有利的用地取得方式。

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