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熱血社工師「挺9月孕肚」救性侵少女　衛福部頒獎表揚

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▲▼屏東家扶中心的三位社工師，獲得衛福部表揚。（圖／屏東家扶中心提供）

▲屏東家扶中心的三位社工師，獲得衛福部表揚，由左而右-資深社工師沈嘉美、社工督導吳銀卿、社工師李芳儀。（圖／屏東家扶中心提供）

記者林彥臣／綜合報導

4月2日為國際社工日，屏東家扶中心的社工督導吳銀卿、資深社工師沈嘉美獲表揚資深敬業社工；社工師李芳儀獲衛福部表揚為績優社工。吳銀卿、沈嘉美的社工年資為21年，李芳儀的社工年資為11年，三人的共同點為任兒童保護社工超過10年，三人都己婚育有子女。

擔任兒保社工經常要夜間出勤救出受虐兒少，然而三人仍能做到職家平衡，維持身材，所以三人被屏東家扶同事稱她們是俏媽咪社工。

吳銀卿曾在懷孕近9個月時，挺著大肚子夜間出勤處理家內性侵個案，救出受害小女生時已是三更半夜。吳銀卿說，「助人、救人是社工的天職，我的孩子我可以保護，但受虐兒少需要社工，帶出小女生時，所有的疲累都值得」。

沈嘉美曾於夜間被兒保家庭求助，原本陪著孩子吃晚餐的沈嘉美即刻出動救援，現場氣氛劍拔弩張，狂怒的爸爸大聲咒罵孩子、孩子的爺爺和社工。沈嘉美說，「當時心裡很害怕，也擔心失去理智的爸爸傷害孩子，如果我的孩子也被這樣的咒罵，我會如何處理，最後沈嘉美以母性的溫柔化解了爸爸的憤怒」。

李芳儀笑著說，「我愛兒保工作，連長子的生日都是4月28日（428兒保日）這是天意兒子為天生的『兒保娃』每年的四月28日都是忙碌於兒保日的活動，無法在兒子生日當天為兒子慶生，為兒子慶生的方式就是全家一起參加兒保日活動」。

屏東家扶受表揚的三名社工師都曾為救出受虐兒少而「拋夫棄子」，然而她們想著的是，「我的孩子還有我的家人照顧和保護，受虐兒少是在陰暗角落哭泣」，所以社工一定要挺身而出，而當三名俏媽咪社工為救出受虐兒少時，家人是最重要的支持，三名社工師說，要被表揚的應該是他們的家人，尤其是先生，有他們的相挺才能讓她們無後顧之憂。

本年度的社工表揚因為新冠病毒疫情而停止辦理表揚活動，這是個沒有掌聲的社工表揚，而吳銀卿、沈嘉美、李芳儀說，社工不需要掌聲，需要更多社會大眾的理解和尊重，因為至今仍有很多人認為社工就是志工，而三人一致認為，受助家庭因為她們的幫助而恢復功能，讓兒少順利平安長大就是給她們的掌聲。

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