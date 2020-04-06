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全球抗疫「拉長時間線！」　北大教授：今年疫情難結束、秋冬季加劇

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▲▼美國吉利德正在新研發的瑞德西韋藥物，近日獲得美國食品藥品監督管理局（FDA）批准為孤兒藥資格。（圖／翻攝 美國FDA官網、美國吉利德公司官網）

▲北大教授分析甯毅分析，今年疫情很難結束，可能在秋冬季加劇。（圖／翻攝 美國FDA官網）

記者任以芳／綜合報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情衝擊全球，預估還會持續。北京大學醫學部美年公眾健康研究院執行院長甯毅也表示，如果全球疫情沒有良好控制，「今年內疫情很難結束，甚至可能在秋冬季加劇，存在全球大流行的長期威脅。」

▲▼ 北大教授寧毅分析，疫情到了秋冬可能加劇。（圖／翻攝　北京日報）

▲ 北大教授寧毅分析，疫情到了秋冬可能加劇。（圖／翻攝　北京日報）

根據北京日報報導稱，針對全球疫情情勢分析，甯毅表示，現在全球的國家可以分為三類，第一類是中國和韓國，有效控制疫情，日本和新加坡還要穩定一段時間才能確定。第二類是確診比較多的發達國家，比如美國、法國、西班牙、義大利等國家，還處在爬坡過程中，但大利和西班牙有好轉的跡象。

最讓甯毅擔心的是第三類國家，包括印度和南美、非洲的發展中國家，儘管報告病例不多，實際情況可能比報告資料嚴重，一旦短時間內感染人數激增，可能會出現相當棘手的問題。

▲▼ 巴西新冠肺炎疫情。（圖／路透）

▲ 巴西新冠肺炎疫情蔓延。（圖／路透）

甯毅指出，「各國還沒有找到有效地控制新冠肺炎的措施，沒有疫苗也沒有特效藥。整體上，全球的疫情還處於快速上升階段，形勢嚴峻，對經濟和民生危害巨大。」可以預見在未來幾周，疫情對一些發展中國家的危害會更加嚴重。

外界都在等待，疫情到夏天是否有結束的可能性？甯毅回應，現在疫情向南發展到了澳洲、南美，向北在北歐國家蔓延，目前看來，疫情度過夏天、延續到冬天的可能性是極大的。他強調，「今年疫情很難結束，甚至可能在秋冬季加劇，存在全球大流行的長期威脅。」

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