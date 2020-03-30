拒群聚感染！花蓮救國團助校園抗疫　不入校方式捐乾洗手

▲救國團花蓮市團委會不入校的方式捐贈國小茶樹乾洗手液，場面簡單而溫馨。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為協助學校進行校園防疫，日前救國團花蓮市團委會會長李振瑋偕同團員們捐贈114瓶茶樹乾洗手液，預計分配給本縣北濱、鑄強、中華、中正及明廉等5所國小，由花蓮縣政府教育處翁書敏副處長及受贈學校校長或代表，在鑄強國小以不入校的方式於門口辦理捐贈儀式，場面簡單而溫馨。

捐贈現場中，李振瑋會長更宣布將另外捐贈體溫貼片給花蓮市國中小及幼兒園6千多位學童，為校園防疫及學生的健康更盡一份心力。

教育處副處長翁書敏表示，校園防疫除了請學生做好健康自主管理，落實生病不上學外，因為學生在校時間長，所以勤洗手、保持手部清潔是很重要的。現在學校除配置充足的洗手設備及肥皂外，也須教導學生正確洗手步驟，並確實執行防疫正確搓手七字訣：內外夾攻大立腕，另濕洗手應洗40至60秒，乾洗手則應洗20至30秒才達完全清潔的效果。此次救國團花蓮市團委會所捐贈的乾洗手液可協助學生剛入校門或沒有水源時清潔用，別具意義。

救國團花蓮市團委會現任會長，亦是花蓮市民代表會副主席李振瑋表示，面對這次疫情，感謝學校執行許多校園防疫措施，守護學童健康。日前曾詢問過學校在防疫物資上的需求，校方表示需要乾洗手及口罩，由於團委會曾經開辦過洗手液的課程，因此透過委員討論後決議邀請志工協助製作茶樹精油乾洗手液。此洗手液的成分有酒精，具有滅菌的功能，加入茶樹精油，可以滋潤，也可避免皮膚敏感者因為酒精而受到刺激。

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