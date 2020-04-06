觀光局長被拔！林佳龍重砲轟：危機處理失敗「還誤導指揮中心」

▲觀光局長周永暉因督導不周遭拔官。（圖／記者賴文萱攝）

記者李宜秦／台北報導

桃園機場旅服中心同仁（案269）為接待觀光局高官兒子（案277），不幸感染新冠肺炎，並傳染給5歲兒子。觀光局長周永暉自請處分，交通部昨日宣布，解除其局長職位，調任為參事。交通部長林佳龍強調，觀光局危機處理失敗，甚至誤導指揮中心，給予錯誤訊息，就該切實檢討、負起責任。

觀光局這起群聚事件，包含觀光局高官、觀光局高官之子（案277）、觀光局派駐機場旅服中心同仁（案269）以及其主任，事件起頭就是該官員指派下屬單位接待其從菲律賓宿霧返國的兒子，導致案269染疫，進而使案269的5歲兒子也被感染。

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事件發生後，交通部火速將惹議的觀光局高官、桃機主任調職，經調查，因涉公器私用及防疫不周，日前自請處分的觀光局長周永暉，也將調任交通部參事，觀光局長一職則由現任副局長張錫聰代理。

▲觀光局主秘林坤源指示下屬接待兒子。（圖／記者賴文萱攝）

對此，周永暉表示，有關前幾天機場旅客服務中心同仁不幸染疫的這件事，長官所稱的＂公器私用丶特權丶隱瞞實情⋯＂等等，我自認跟我個人並無關連，且事件從頭到尾我也完全遵照行政程序做了我本分該做的事，但因身為局長，今天長官要怎麼認定及決定我沒有意見，也會完全尊重。

周永暉說，換言之，如果長官或社會大眾認為此事觀光局要負起責任，那麼由局長概括承受，我覺得也是理所當然，個人毫無怨言，但希望事件就此打住。雖然看似尊重，外界卻認為此份聲明顯示他對於調職頗有怨言。

林佳龍表示，調職是由於周永暉自行處分，且事發後釐清事實，觀光局確實有所疏失，不只危機處理失敗，還誤導指揮中心，提供錯誤訊息，如「叔姪關係」等藉口，身為觀光局主管，理所當然有責任，應該要勇於面對錯事，切實檢討並負起全責。

林佳龍表示，守護國門的工作相當重要，不容許任何模糊的空間，另外關於繼任人選，目前則由副局長張錫聰代理，他對於業務很熟悉，交通部也會繼續借重周永暉的能力，協助推動觀光相關業務。