邊境小城「恐變成防疫破口」　急關口岸、120名醫護人員馳援

▲大陸黑龍江綏芬河市嚴格把關，來自俄羅斯返回人員。（圖／翻攝 新華社視頻）

記者任以芳／綜合報導

黑龍江邊境小城綏芬河近日疫情拉警報，當地人口不到七萬，已經新增20例確診病例，所有病例全來自俄羅斯境外輸入，引起外界高度關注。目前大陸政府暫時封閉與俄相關口岸，派出120名醫護人員馳援，阻止當地成為防疫破口。

綏芬河市位於大陸黑龍江省東南部，轄區面積460平方公里，總人口7萬，為牡丹江管轄的縣級市。綏芬河市與俄羅斯濱海邊疆區接壤，邊境線長27公里，有公路、鐵路兩個國家一類口岸。此前，當地沒有任何本土確診病例。

▲黑龍江綏芬河境外移入病例增多，全部來自俄羅斯返回人民。（圖／翻攝 新華社視頻）

根據大陸澎派新聞指出，黑龍江省報告境外輸案例，截至4月5日24時累計42例，感染者都是通過綏芬河口岸從俄羅斯入境。中國駐海參威（Vladivostok）總領事館5日發布新消息，「強烈建議中國公民慎重出行。」提醒審慎評估，回國時行經路線，可能發生的交叉感症的重大風險。綏芬河當地政府早前也表示，公路口岸檢驗檢疫能力和市區隔離檢測能力已超過極限。





▲黑龍江綏芬河市與俄羅斯商定，公路邊境口岸7-13日暫時關閉。（圖／翻攝 觀察者）

擔心邊境小城變成防疫破口，綏芬河市政府發布公告，與俄羅斯商定「考量綏芬河公路口岸入境人員快速增加，口岸檢驗檢疫能力、市區隔離檢測能力已超過極限。綏芬河-波格拉尼奇內公路口岸旅檢通道，44月6日正常開關，4月7日到4月13日繼續臨時關閉，恢復開關日期另行商定。」

中國官方也陸續派出120名醫護人員，馳援綏芬河市人民醫院。參與支援的牡丹江紅旗醫院辦公室主任孫濤表示，「院方帶來防護服、N95口罩、消毒機、血液分析儀、紫外線燈管等33萬餘元的醫療物資。」已經到位的醫務人員，包括重症、呼吸、感染、兒科等科室，主要由副主任及以上專，全力防堵疫情擴散。