隔離現病症卻自行服藥！她突高燒39°C…檢測一看傻眼：已「拖成重症」

▲北京市規定，3月25日起所有從北京口岸入境人員不分目的地，全部集中隔離觀察，全部做核酸檢測。（圖／路透社）

記者蔡儀潔／綜合報導

全球新冠肺炎疫情肆虐，大陸堅持「外防輸入」，然而一名英國返回北京的女子，在集中隔離期間出現病症，但她卻沒有申報，選擇自行服藥，最終檢測出對新冠肺炎呈陽性反應，而此時已變成重症患者。

▲英國倫敦疫情嚴重。（圖／路透）

北京市政府5日舉行新聞發布會，疾控中心副主任龐星火通報，當地4日新增一宗境外輸入病例，該位女患者無業，2019年9月前往倫敦探親，今年3月20日與丈夫到達北京，經海關檢疫申報健康無異常，隨後至集中醫學觀察點進行隔離觀察；隔離點25日進行新冠病毒核酸檢測，但該對夫妻均未參加。

該位女患者3月30日出現咳嗽、咳痰、噁心、精神不振等症狀，但她卻選擇自行服藥，在工作人員詢問其健康狀況時也沒有報告。兩夫妻4月3日解除隔離回家，然而就在當天晚上，該位女患者突然發起高燒，體溫飆到39度！

女患者4日上午由家人送至北京朝陽醫院就診，核酸檢測結果呈陽性，結合患者境外旅居史、肺部影像、血液檢查等診斷依據，她4日診斷為確診病例，臨床分型為重型。

龐星火表示，該患者在隔離觀察期間出現症狀，在工作人員詢問時未報告，導致延誤治療，就診時已發展為重型，進入重症監護室治療。他提醒民眾在醫學觀察期間，如果出現任何身體異常，均要及時如實報告健康狀況，否則可能延誤治療時機，甚至增加傳染他人的風險。