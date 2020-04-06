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美國確診飆破30萬！陸使館緊急安排包機「先接回小留學生」

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,機場,北京首都國際機場。（圖／路透社）

▲陸將安排包機、臨時航班接回小留學生。（圖／路透社，下同。）

記者蔡紹堅／綜合報導

美國新冠肺炎疫情嚴峻，確診病例已突破30萬。中國駐美國大使館6日發文指出，考慮到有一些留學人員、特別是未成年的小留學生面臨無法解決的實際困難，將安排臨時航班或包機等方式接回，並展開意願調查。

中國駐美使館提到，目前大多數海外留學人員仍然選擇留在當地，但考慮到有一些留學人員、特別是未成年的小留學生面臨無法解決的實際困難，需要返回國內，國內有關部門正在積極考慮對疫情嚴重國家一些確有困難、急需回國的留學人員，採取逐步、有序方式，作出開通臨時航班和包機等相應安排。

▲美國確診病例數不斷增加。

▲美國,紐約,中央公園,野戰醫院,新冠肺炎。（圖／路透）

中國駐美使館表示，為妥善安排接回事宜，將根據公開、透明、公平原則，首先面向全美符合條件的中小學留學生開放登記，如安排臨時航班和包機，將根據可能的航空運載量，從保護弱小原則出發，按照登記人員年齡從小到大順序排序，優先安排小留學生乘機回國。

中國駐美使館也列出了條件與要求，共有四項規定：（一）年齡未滿18周歲（以登記日為準）、父母未陪伴在旁、長期或短期在美留學的中小學留學生。（二）機票和回國隔離費用自理。（三）自願承擔回國過程中的各種可能風險，並自覺接受乘機過程及抵達目的地後的各項檢疫安排。（四）除未成年留學生外，監護人等其他人員不能陪同乘機。

▲曼哈頓的賈維茨會議中心被改建成臨時醫院。

▲▼ 紐約市曼哈頓賈維茨會議中心（Jacob K. Javits Center）開設臨時醫院。（圖／路透）

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