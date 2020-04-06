發燒住戶採檢出爐！北部高級社區女保全「感染源未明」住戶造冊分析中

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙于婷／台北報導

北部50多歲高級社區女保全（案336）確診新冠肺炎，傳染社區附近一名女性住戶（案347），之後又傳出一名社區住戶發燒採檢。中央流行疫情指揮中心今（６）日公布該住戶採檢陰性，目前還有一名女保全就醫診所的患者在採檢中；另外，也持續在做住戶造冊並分析，以便釐清感染源。

案336於3月17日出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，26日發燒到38.7度到診所就診，30日因症狀持續回診，因有味覺嗅覺喪失，加上經診斷有肺炎情形，才轉到同系統醫院住院採檢，4月2日確診，已收治到負壓隔離病房，但目前感染源還沒釐清。

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指揮中心發言人莊人祥說，案346和女保全相關接觸史是一起討論團購，研判因此不幸染疫，目前相關案件已告知社區主任委員通知住戶，社區也已經做整體消毒，持續針對整個社區裡有接觸者或曾有症狀及出國史做調查，疫調將採調閱錄影帶及詢問出國史兩條路，以釐清感染源。

另一名感染源不明的台師大學生（案322），目前檢驗17人，其中15名陰性、2名還在檢驗中。莊人祥說，該案疫調還在更新，瞭解有無可疑，目前還在安排好幾個採檢，包含媽媽、親戚、室友和有旅遊史教師等都在安排中。